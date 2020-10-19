Mimoso do Sul

Lavrador não aceita namoro da ex, arromba casa e agride casal no ES

A mulher e o namorado foram agredidos pelo lavrador na frente dos dois filhos dele com a vítima. A Polícia Civil pediu uma medida protetiva para ela
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 18:07

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 18:07

Delegacia de Mimoso do Sul
Delegacia de Mimoso do Sul Crédito: Beto Barbosa
Um lavrador de 27 anos arrombou a casa da ex-mulher, agrediu ela e o namorado na presença dos filhos e fez ameaças de morte. O caso de violência aconteceu na noite deste domingo (18), mas foi registrado nesta segunda-feira (19) na Delegacia de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Civil fez um pedido de medida protetiva para a mulher.
A ex-mulher do agressor, uma técnica de enfermagem de 31 anos, contou à Polícia Civil que ela dormia com o namorado em casa quando a porta da residência foi arrombada. Com uma vara de bambu, o casal foi agredido pelo lavrador  que não aceita o fim do casamento, que terminou há 5 anos. Duas crianças, frutos do antigo relacionamento, presenciaram tudo.
O casal e os filhos da mulher com o agressor correram e se esconderam do lavrador, que pegou um machado e ameaçou a ex-mulher de morte. O homem ainda quebrou móveis e eletrodomésticos da casa, e quebrou os vidros do carro do namorado da vítima.
O lavrador passou a madrugada na residência fazendo ameaças e foi embora somente após vizinhos tentarem apaziguar o caso. Segundo o delegado de Mimoso do Sul, Rômulo Carvalho Neto, um inquérito policial foi instaurado e foi encaminhado à Justiça um pedido de medida protetiva de urgência para a mulher.

