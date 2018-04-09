Lavrador esfaqueia mulher na frente do filho em Cachoeiro

As vítimas estão internadas na Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Geizy Gomes

Um menino de apenas 7 anos presenciou o pai esfaqueando a mãe, na noite deste domingo (08), na zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A agressão teria sido motivada por ciúmes. O lavrador, de 44 anos, foi autuado em flagrante e disse estar arrependido.

Testemunhas contaram para a Polícia Militar, que o acusado teria esfaqueado a sua companheira de 43 anos e que ela teria sido socorrida por populares para a Santa Casa de Misericórdia, no mesmo município. O golpe atingiu o lado direito do peito da vítima que permanece internada em estado grave.

O lavrador se entregou e ainda disse que fez tudo na frente do próprio filho do casal, um menino de 7 anos. Ele contou para a Polícia Civil que o relacionamento com a sua companheira estava em crise há quase um ano. Segundo o lavrador, ele teria consumido bebida alcoólica e, ao chegar em casa, o telefone de sua companheira tocou e ele teria se exaltado e a esfaqueado.