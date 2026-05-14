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Em Santo Antônio

Lata de lixo é usada como esconderijo de drogas em Vitória

Um jovem de 21 anos foi detido na ação; outros entorpecentes também foram encontrados na região

Publicado em 14 de Maio de 2026 às 15:41

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

14 mai 2026 às 15:41
Drogas, dinheiro e um celular foram apreendidos pela guarda em Santo Antônio
Drogas, dinheiro e um celular foram apreendidos pela guarda em Santo Antônio Divulgação/Guarda de Vitória

Um total de 31 pinos de cocaína foram encontrados dentro de uma lata de lixo pela Guarda de Vitória, na região de Santo Antônio, na Capital capixaba, na última terça-feira (12). Além da droga, um jovem de 21 anos foi detido em um ponto de venda de entorpecentes. 


"Durante a revista pessoal, também encontramos R$ 254 de dinheiro em espécie, o que acreditamos ser de origem do comércio de drogas", conta o inspetor Prati.


A corporação ainda disse que o suspeito tem passagens anteriores por ameaça e violência doméstica. A Polícia Civil informou que ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória, autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para o Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.

Mais drogas apreendidas

Ainda na região de Santo Antônio, foram apreendidas mais drogas em uma sacola que foi jogada por um suspeito, que fugiu para uma área de mangue. "Na sacola, estavam 49 buchas pequenas e três buchas de maconha, 25 unidades de haxixe e 56 pinos de cocaína, totalizando 133 unidades", disse.

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