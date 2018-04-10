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Ônibus

Ladrões fazem arrastão em ônibus, durante madrugada, em Vila Velha

Um dos envolvidos foi preso após ser agarrado e agredido por passageiros

Publicado em 09 de Abril de 2018 às 21:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2018 às 21:39
Ônibus do Transcol: mais um arrastão em coletivo Crédito: Mayra Bandeira - Arquivo
Três criminosos fizeram um arrastão dentro de um coletivo, na madrugada desta segunda-feira, em Vila Velha. Segundo informações da polícia, os bandidos embarcaram no coletivo da linha 568 (Terminal Carapina  Vila Velha) quando o coletivo passava pelo bairro São Torquato, em Vila Velha. Ao chegar no bairro Cobi, os bandidos anunciaram o assalto. Um deles, um adolescente, estava com uma arma e outro suspeito, identificado posteriormente como Jordan Oliveira, 23 anos, portava uma faca.
Os bandidos saquearam cerca de 15 passageiros que estavam no coletivo, levando celulares, carteiras, dinheiro e joias. Os ladrões também levaram R$ 88 em dinheiro que estava no caixa do ônibus.
O bando deu ordem para que o motorista parasse o ônibus no bairro Vasca da Gama, já no município de Cariacica. O último bandido a descer foi Jordan, que acabou sendo agarrado pelos passageiros e agredido. A Polícia Militar foi acionada e levou Jordan para a Delegacia Regional de Vila Velha. Ele se recusou a dar depoimento.
Jordan foi autuado em flagrante pelo crime de roubo com aumento de pena por uso de arma de fogo e por ter a participação de mais de uma pessoa. No início da manhã desta segunda-feira, ele foi conduzido para o Centro de Triagem de Viana.
 

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