Ladrões assaltam empresária usando veículo roubado horas antes, no ES

Uma empresária de 45 anos foi assaltada em seu escritório, na tarde desta quinta-feira (11), por quatro homens armados em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Os bandidos levaram R$2,8 mil e quatro celulares. O carro usado no crime foi encontrado logo após o assalto, abandonado. Segundo a polícia, o veículo tinha sido roubado horas antes.
O assalto à empresária, por volta das 15h40, aconteceu na Rodovia Cachoeiro x Safra, na altura do bairro União. Após o roubo, os bandidos fugiram em um Fiat Uno. Minutos depois, segundo a Polícia Militar, o veículo foi localizado no bairro Nossa Senhora Aparecida.
Os militares verificaram que a placa não era a original do veículo e, ao consultar o sistema, descobriram que ele havia roubado pela manhã. O dono do carro foi acionado e o Fiat Uno removido para à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro. Segundo a Polícia Civil, os bandidos não foram localizados e o caso segue sob investigação.