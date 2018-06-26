Violência

Ladrões agridem clientes em tentativa de assalto a bar de Cariacica

Após o episódio, sete pessoas feridas pelos criminosos foram orientadas a comparecer ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para fazer exames

Publicado em 26 de Junho de 2018 às 12:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2018 às 12:08
Vítimas foram orientadas a comparecer ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória nesta terça-feira (26) para fazer exames Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo
Cerca de 10 pessoas foram vítimas de quatro bandidos em um bar, nesta segunda-feira (25), na localidade de Ibiapava, na zona rural de Cariacica. Os bandidos chegaram ao local armados, bateram nos clientes e recolheram celulares, dinheiro e outras pertence pessoais. Pelo menos sete pessoas ficaram com ferimentos por causa das agressões e foram orientadas a comparecer ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória nesta terça-feira (26) para fazer exames. 
Os ladrões também pretendiam roubar dois carros, mas não conseguiram fugir com nada. Eles chegaram a encher dois veículos com aparelhos de televisão e outros objetos do bar. Mas enquanto faziam isso, um cliente conseguiu se esconder e ligar para a polícia.
Quando os militares chegaram, um dos ladrões, identificado como Vanderlei Santos Souza, de 31 anos , tentou se passar por cliente, mas acabou reconhecido e preso. Os outros três criminosos conseguiram fugir sem levar nada. Todos os pertences das vítimas foram recuperados.
Ladrões agridem clientes em tentativa de assalto a bar de Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

