Cerca de 10 pessoas foram vítimas de quatro bandidos em um bar, nesta segunda-feira (25), na localidade de Ibiapava, na zona rural de Cariacica. Os bandidos chegaram ao local armados, bateram nos clientes e recolheram celulares, dinheiro e outras pertence pessoais. Pelo menos sete pessoas ficaram com ferimentos por causa das agressões e foram orientadas a comparecer ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória nesta terça-feira (26) para fazer exames.
Os ladrões também pretendiam roubar dois carros, mas não conseguiram fugir com nada. Eles chegaram a encher dois veículos com aparelhos de televisão e outros objetos do bar. Mas enquanto faziam isso, um cliente conseguiu se esconder e ligar para a polícia.
Quando os militares chegaram, um dos ladrões, identificado como Vanderlei Santos Souza, de 31 anos , tentou se passar por cliente, mas acabou reconhecido e preso. Os outros três criminosos conseguiram fugir sem levar nada. Todos os pertences das vítimas foram recuperados.
Ladrões agridem clientes em tentativa de assalto a bar de Cariacica