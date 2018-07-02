Ladrão procurado por roubo há 8 anos no RJ é preso em Anchieta no ES

Um homem, de 30 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (02) após tentar fugir de uma viatura da Guarda Municipal de Anchieta, no Litoral Sul do Estado. Alex Sandro Pereira Santana possui um mandado de prisão preventiva em aberto por roubo no município de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro.

Os agentes da Guarda Municipal patrulhavam o bairro Nova Esperança, por volta das 10h, quando o acusado tentou fugir para um matagal. Alex Sandro é acusado de um roubo a mão armada que aconteceu em março de 2010 em Cabo Frio. Ele foi encaminhado ao plantão da delegacia regional de Guarapari para ser ouvido e enviado ao Rio de Janeiro.