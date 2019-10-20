Vitória

Ladrão passa noite em shopping e tenta levar R$ 200 mil em celulares

O suspeito conseguiu entrar no depósito de uma loja de celulares de um shopping em Vitória, mas foi flagrado por câmeras de monitoramento

Publicado em 20 de outubro de 2019 às 19:16 - Atualizado há 6 anos

A acusado foi detido com 109 aparelhos que seriam furtados do estabelecimento Crédito: Ricardo Medeiros

Um criminoso acabou detido após tentar furtar R$ 200 mil em celulares de uma loja de um shopping, na Enseada do Suá, em Vitória. O suspeito teria passado a noite dentro do estabelecimento comercial.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi detido por seguranças depois que uma câmera do monitoramento interno da rede de lojas a qual pertencia o local invadido visualizou na Central do Rio de Janeiro que o suspeito estava no estabelecimento.

O detido, Miller Amilton Nascimento da Silva, 22 anos, estava com 109 celulares avaliados em cerca de R$ 200 mil. A perícia da Polícia Civil foi acionada e verificou que Miller abriu um buraco na parede de acesso ao segundo andar da loja, uma espécie de sótão, onde fica o estoque. No local foi apreendido uma chave de fenda e também uma ponteira de pedreiro.

Por meio de nota à imprensa, o Shopping Vitória disse que foi a equipe de segurança do centro de compras que identificou a presença de um suspeito durante a ronda de inspeção para a abertura do shopping. A nota trazia também que o procedimento é realizado preventivamente e inclui vistoria de todos os ambientes internos e externos. O estabelecimento funcionou normalmente neste domingo (20).

O acusado foi conduzido pela Polícia Militar para a Delegacia Regional de Vitória. Para os policiais militares ele não apresentou documentos, forneceu nome falso e disse que era menor de idade. No entanto, na delegacia foi verificado o nome verdadeiro e também a idade. Ainda foi possível apontar que ele era do Estado de Goiás. O jovem foi autuado em flagrante por furto qualificado e uso de identidade falsa. Ele deve ser encaminhado ao Centro de Triagem de Viana na manhã desta segunda-feira (21).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta