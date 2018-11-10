Ladrão espera passageiros descerem para assaltar caixa de coletivo

Cobrador foi vítima de assalto em um ônibus da linha 024, em Vila velha Crédito: Glacieri Carraretto

Um homem armado com uma pistola rendeu o cobrador de um ônibus, o motorista e também uma passageira durante um assalto dentro de um coletivo, na noite de sexta-feira (10), na altura do bairro Atalaia, em Vila Velha. Cobrador chegou a esconder parte do dinheiro do caixa para evitar que o bandido levasse tudo.

O cobrador de 29 anos contou que o suspeito entrou no ônibus da linha 024 (São Torquato X Terra Vermelha) na altura do bairro Paul. O coletivo estava com vários passageiros. Ele entrou e pulou a roleta. Fiquei de olho, nele, lembrou o cobrador, enquanto aguardava para registrar o boletim de ocorrência.

O ônibus deu continuidade ao trajeto da linha seguindo no sentido São Torquato. Ao chegar nas proximidades do bairro Atalaia, quando restava somente uma passageira ainda dentro do coletivo, o suspeito se aproximou do cobrador e anunciou o assalto.

Ele apontou uma pistola calibre 380 e disse para passar o dinheiro e o celular, contou o cobrador, que também teve o aparelho roubado. O assaltante também tomou os celulares do motorista e da passageira.

Foram roubados R$ 160 em dinheiro do caixa, pois o cobrador se precaveu. O valor era maior, mas peguei parte do dinheiro e coloquei nos meus bolsos da calça. Ele só pegou o que estava no caixa, afirmou o rapaz, que já foi assaltado outras duas vezes enquanto trabalhava.

No primeiro assalto, há dois anos, o cobrador teve que entregar a carteira com os documentos, por isso, não anda mais com eles quando vai trabalhar. Foi muito difícil tirar todos os documentos de novo, por isso vou trabalhar sem nenhum. O meu celular, dessa vez, tinha apenas dois meses que eu o havia comprado, lamenta a vítima.

O cobrador compareceu à Delegacia Regional de Vila Velha na manhã deste sábado, após buscar os documentos em casa, e registrou o boletim de ocorrência.