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Polícia

Ladrão é preso em flagrante durante assalto na BR 101 na Serra

Ladrão é preso em flagrante durante assalto na BR 101 na Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2018 às 23:13

Publicado em 17 de Setembro de 2018 às 23:13

Uma faca foi a arma usada por um ladrão para tomar a bicicleta de um rapaz de 20 anos, que retornava de um hospital, na tarde desta segunda-feira (17), em Jardim Limoeiro, na Serra. Mas a cena foi flagrada por dois militares que logo detiveram o suspeito.
A vítima seguia pelo acostamento da BR 101 quando foi surpreendida pelo suspeito, identificado como sendo Ezaquiel Alves Medeiro, 27 anos. Eu passei por ele quando fui para a maternidade. Quando voltei, ele parou minha bicicleta e tirou a faca da cintura. Pensei em reagir, mas não dava, contou o rapaz assaltado.
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Dois militares que passavam pelo local em uma viatura descaracterizada viram a cena e, logo, pararam o veículo e detiveram o criminoso.
Ezaquiel, que já esteve detido pelo crime de tráfico de drogas, foi levado para a Delegacia Regional de Serra, e a bicicleta devolvida para o proprietário.

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