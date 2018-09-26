Ladrão é preso após furtar celulares de loja em Santa Teresa

Um ladrão de 34 anos quebrou a porta de vidro de uma loja, furtou quatro aparelhos celulares e fugiu, no Centro de Santa Teresa, região Serrana do Estado, na madrugada desta quarta-feira (26). Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial flagraram quando Dione Pontes Araújo chega com um braço enfaixado e, com o auxílio de um tijolo, consegue quebrar a porta e invade o local para cometer o furto (veja vídeo abaixo). Ele foi preso pela manhã.
As câmeras da loja mostram que a ação do criminoso começou às 3h40 da madrugada. Com o braço esquerdo enfaixado, ele passa em frente ao estabelecimento e observa, já segurando um tijolo. Ele tenta quebrar a fechadura da porta, mas não consegue. Então, o suspeito vai até a rua e joga o tijolo na porta de vidro, conseguindo quebrá-la.
Em seguida, Dione invade a loja, pega alguns celulares no balcão e foge. Toda a ação demora cerca de três minutos. Em entrevista para a TV Gazeta Norte, o proprietário do estabelecimento contou que o prejuízo é de R$ 7 mil. Os aparelhos furtados foram devolvidos para o dono da loja.
O titular da 12 Delegacia Regional de Santa Teresa, Olair José dos Santos, informou que o acusado foi preso em flagrante pela manhã. A Polícia Civil descobriu o paradeiro do suspeito e chamou a Polícia Militar para acompanhar a prisão. Ele foi autuado por furto qualificado e será transferido para o Presídio de Colatina. Mas ele já tem passagens na polícia por furto e também pela lei Maria da Penha. O braço enfaixado foi apenas uma simulação durante o furto à loja, explicou o delegado.