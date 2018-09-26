Ladrão é preso após furtar celulares de loja em Santa Teresa

Câmera flagrou a ação do criminoso Crédito: Gazeta Online

(veja vídeo abaixo). Ele foi preso pela manhã. Um ladrão de 34 anos quebrou a porta de vidro de uma loja, furtou quatro aparelhos celulares e fugiu, no Centro de Santa Teresa , região Serrana do Estado, na madrugada desta quarta-feira (26). Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial flagraram quando Dione Pontes Araújo chega com um braço enfaixado e, com o auxílio de um tijolo, consegue quebrar a porta e invade o local para cometer o furto. Ele foi preso pela manhã.

As câmeras da loja mostram que a ação do criminoso começou às 3h40 da madrugada. Com o braço esquerdo enfaixado, ele passa em frente ao estabelecimento e observa, já segurando um tijolo. Ele tenta quebrar a fechadura da porta, mas não consegue. Então, o suspeito vai até a rua e joga o tijolo na porta de vidro, conseguindo quebrá-la.

Em seguida, Dione invade a loja, pega alguns celulares no balcão e foge. Toda a ação demora cerca de três minutos. Em entrevista para a TV Gazeta Norte, o proprietário do estabelecimento contou que o prejuízo é de R$ 7 mil. Os aparelhos furtados foram devolvidos para o dono da loja.