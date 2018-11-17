Ladrão diz que furtou armas de delegacia para se defender

Polícia recupera metralhadora roubada de delegacia e prende criminoso Crédito: Internauta Whatsapp/Gazeta Online

O suspeito de

, região Noroeste do Estado.

Em depoimento, ele informou à polícia que queria uma arma para se proteger, pois estava sendo ameaçado de morte.

A Polícia Civil informou que em um trabalho conjunto com a Polícia Militar, prendeu o suspeito de arrombar a Delegacia de São Gabriel da Palha. Além dele, um outro suspeito também foi preso e um adolescente foi apreendido com parte do material furtado, que estavam guardando em uma casa.

De acordo do o titular da Delegacia de São Gabriel da Palha, delegado Bruno Alves, o suspeito Wendel Souza Lima, 26 anos, furtou as armas e munições na madrugada de quinta-feira (15).

Tomamos conhecimento do furto na noite do mesmo dia (15). Acionamos a perícia e fizemos o levantamento do material que foi levado e começamos a fazer a fazer a investigação e diligências para localizar o suspeito, afirmou o delegado.

Segundo o delegado, a polícia fez o levantamento das imagens de videomonitoramento do município e das adjacências e começaram a realizar diligências na região.

Durante a operação, atuaram de forma integrada policiais da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) de Vitória, do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) de Vitória, da Delegacia Patrimonial de Colatina e Linhares, da Delegacia Regional de Nova Venécia, das Delegacia de Polícia de Pinheiros, Boa Esperança e a Polícia Militar dos municípios de São Gabriel da Palha, São Domingos do Norte, Mantenópolis, Barra de São Francisco e Linhares.

Analisamos as imagens das ruas que dão acesso a entrada e saída do município e conseguimos a imagem do suspeito. Pelas imagens, identificamos que ele foi para o município de São Domingos do Norte. Fizemos diligências no local e começamos a levantar as informações, disse o delegado.

Na sexta-feira (16), a polícia realizou buscas nos municípios de Pancas, Lajinha de Pancas, Vila Verde, Águia Branca e Barra de São Francisco.

LEVANTAMENTO DE DADOS

Policiais militares de Mantenópolis, com a imagem do suspeito, fizeram um levantamento nos dados e verificaram que o suspeito morava na região. Os policiais militares fizeram diligências e localizaram o suspeito no centro da cidade.

Ao ver os policiais, o suspeito, que estava de posse de uma das armas, atirou contra os policiais e houve uma troca de tiros. Ninguém ficou ferido. Wendel Lima ainda tentou fugir, mas foi preso pelos policiais.

DEPOIMENTO

Para os policiais ele confessou o crime e disse que o restante das armas estava na casa de um amigo. Os policiais foram até o local e encontraram o material embaixo de um colchão. A polícia prendeu um jovem de 23 anos, e apreendeu o irmão dele, um adolescente de 17 anos.

Os três foram encaminhados para a Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde até o momento prestam depoimento. O material furtado da delegacia foi recuperado.

Em depoimento Wendel Lima confessou o crime e disse que queria uma arma para se proteger, pois estava sendo ameaçado de morte, por conta de crimes patrimoniais que havia cometido. Porém, ele não chegou a informar para polícia quem havia o ameaçado. O suspeito ainda disse que não tinha a intenção de roubar as armas da polícia, mas queria uma arma de pequeno porte.

A prisão do suspeito demostra uma ação rápida e eficaz das forças de segurança, que trabalharam de forma integrada. A resposta precisa ser imediata e enérgica quando criminosos afrontam a autoridade das instituições do Estado , afirmou o delegado.

AUTUAÇÃO

Wendel Lima foi autuado por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menores. A polícia informou que vai solicitar um mandado de prisão preventiva pelo crime de furto.