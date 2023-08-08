Ladrão de lojas na Praia da Costa e Itapuã é preso em Vila Velha

A polícia conseguiu prender em flagrante um ladrão de 45 anos que mirava lojas em bairros nobres de Vila Velha. A prisão ocorreu no dia 2 de agosto, mas somente foi divulgada pela Polícia Civil nesta terça-feira (8). As investigações apontaram que Ruan Diego de Oliveira roubou pelo menos oito estabelecimentos nos últimos três meses, todos nos bairros Praia da Costa e Itapuã.

CONFESSOU

O chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), delegado Gabriel Monteiro, explicou que entre os alvos de Ruan estavam farmácias, lojas de celular e de roupas íntimas. À polícia, ele confessou os crimes e disse que roubava porque deve R$ 10 mil a traficantes.

O detido possui cinco passagens pela polícia por crime patrimonial, roubo e tráfico de drogas. "É mais uma vez o tráfico de drogas agindo de forma cruel: quando não é para cometer homicídio, são pessoas que estão devendo ao tráfico e têm que roubar. Aí a Polícia Civil tem que agir para retirar esses criminosos de circulação”, disparou o delegado.

À esquerda, Ruan já detido. As demais imagens mostram o rapaz durante um dos assaltos Crédito: Montagem | Videomonitoramento

A PRISÃO

Ruan foi preso em Itapuã por policiais do Deic e da Força Tática, da Polícia Militar. No dia anterior, na terça-feira (1ª), ele já havia roubado uma loja de lingerie. No momento da prisão, ele estava acompanhado de um homem que também acabou encaminhado ao presídio. O colega não participou dos assaltos, mas era foragido do sistema prisional. O nome dele não foi divulgado.

APREENSÕES

Com Ruan foram apreendidas uma camisa usada em alguns dos assaltos e uma arma falsa.

Blusa e arma falsa usadas nos crimes Crédito: Divulgação | Polícia Civil

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