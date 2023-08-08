PM e Notaer recebem denúncia de execução e evitam crime em Vila Velha

Região onde suposta execução iria acontecer em Jaburuna, Vila Velha Crédito: Notaer

Em um primeiro momento, o Notaer divulgou que as corporações teriam resgatado um casal, mas a informação foi corrigida pela PM. Na verdade, o crime aconteceu contra um jovem de 15 anos, que acabou espancado pelos suspeitos. A identidade dele não será divulgada.

O repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, esteve no local e constatou que a PM ocupou vários acessos da comunidade durante à tarde. A ação também contou com o reforço de helicópteros e de cães farejadores para encontrar os suspeitos.

Ainda de acordo com a reportagem, a vítima apresentava muitos ferimentos quando foi resgatado. Militares informaram que o adolescente precisou ser levado para um hospital e, até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

Material apreendido com suspeitos em Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Por nota, a Polícia Militar explicou que foi acionada para verificar a denúncia de que um homicídio estaria para acontecer no bairro Jaburuna. No local, militares do radiopatrulhamento avistaram indivíduos em atitude suspeita em um veículo, que fugiram ao notar presença das viaturas. A ação ocorreu em apoio ao Serviço Reservado do 4º Batalhão.

"Em uma residência próxima, os militares encontraram uma pistola calibre 380, com 31 munições, dois carregadores, uma pistola calibre 9mm e 13 munições. O material apreendido foi entregue na 2ª Delegacia Regional", destacou a corporação.

Para a reportagem da TV Gazeta, o tenente-coronel Marcos, que fez o atendimento da ocorrência, explicou que os materiais foram deixados no imóvel casa pelos mesmos suspeitos de espancar o adolescente.

Acionamento

De acordo com o Major Pablo, do Notaer, a denúncia de que um homicídio iria acontecer na região foi recebida pelo Serviço de Inteligência do 4º Batalhão. A motivação para o crime seria o tráfico de drogas.

Diversas viaturas foram posicionadas na região de Jaburuna na ação da Polícia Militar Crédito: Notaer

"Após uma resposta muito rápida das equipes da PM, que solicitaram o apoio do Notaer para sobrevoo, com finalidade de prover segurança aos policiais em solo e também para auxiliar nas buscas, o jovem que supostamente seria executado foi salvo pelas equipes da PM", informou.

O major afirmou também que, em seguida, a equipe do Notaer voltou para a base.

A Polícia Civil foi demandada pelo site A Gazeta, mas informou que a ocorrência ainda está em andamento.

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