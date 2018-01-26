Ladrão ataca em ponto de ônibus e é baleado por agente penitenciário

Comerciante teve a bolsa roubada em ponto de ônibus Crédito: Glacieri Carrareto

Um bandido foi baleado depois de assaltar uma vendedora, por volta das 13 horas desta quinta-feira (25), às margens da BR 262, no bairro Alto Lage, em Cariacica. O disparo foi feito por um agente penitenciário após o criminoso apontar uma arma contra ele.

A vítima do assalto, uma vendedora, de 47 anos, estava em um ponto de ônibus quando percebeu que o morador de rua e um amigo se aproximavam. "Havia mais duas mulheres no ponto e uma delas até se afastou quando os avistou. Eu peguei meu celular e coloquei na cintura, sob a blusa, contou a vítima.

Um dos bandidos se aproximou da vítima e exigiu a bolsa dela. Eu neguei. E ele mandou entregar a bolsa de novo. Eu disse não de novo, foi quando ele sacou a arma da cintura. Aí, eu entreguei, detalhou.

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CORRERIA

Após roubarem a bolsa, a dupla saiu correndo no sentido Itacibá. Um grupo de populares foi atrás dos dois assaltantes na tentativa de detê-los.

Um agente penitenciário, que passava de carro, parou o veículo. Eu passei pela confusão e parei no posto de combustível. Aguardei ele se aproximar correndo e dei voz de prisão, apontando a arma. Ele estava com a bolsa em uma das mãos e o revólver na outra. Apontou o revólver pra mim e eu fiz o disparo, detalhou o agente penitenciário que atua há 10 anos no cargo.

O tiro atingiu a cintura do assaltante. Ele foi levado por uma ambulância para o Hospital São Lucas, em Vitória.

Um soldado da Polícia Militar fardado que seguia para o trabalho de moto também parou no local. Eu vi a população correndo atrás e parei minha moto. Logo depois vi a ação do agente penitenciário e ajudei a fazer a detenção. O outro indivíduo que participou do assalto pulou um muro e conseguiu escapar, detalhou o militar.

Com o assaltante ferido foi encontrado um revólver calibre 38 com duas munições. A bolsa da vendedora que havia sido roubada foi recuperada e devolvida à vítima.