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Valparaíso

Ladrão arromba igreja Maranata e tenta fugir pulando muros, na Serra

De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito do assalto foi detido após tentar levar um carrinho de mão e um aspirador de pó do centro religioso

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 17:10

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

08 abr 2021 às 17:10
Data: 16/09/2019 - ES - Serra - Delegacia Regional de Laranjeiras - Viatura da Polícia Civil - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ
Suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Laranjeiras  Crédito: Vitor Jubini
Uma igreja Maranata no bairro Valparaíso, na Serra, foi arrombada e furtada na tarde desta quinta-feira (08). De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito do assalto foi detido após tentar levar um carrinho de mão e um aspirador de pó do centro religioso. Também segundo a PM, o homem também roubou a bicicleta de uma casa no mesmo bairro.
De acordo com um membro da igreja, que preferiu não se identificar, o assaltante também tentou levar o projetor e chegou a quebrar a porta e a mesa de som do local. "Algumas coisas nós recuperamos. Na hora do assalto, um vizinho, de uma empresa próxima, ouviu um barulho e pegou o homem no flagra, não deixando levar o resto das coisas. Nós acreditamos que o mesmo bandido já tinha entrado lá antes e roubava aos poucos", disse.
A PM informou ainda que o indivíduo pulou muros de algumas casas durante a fuga, mas que acabou sendo detido. A equipe realizava o patrulhamento na região quando foi abordada por um popular que informou sobre o fato. O indivíduo foi encaminhado para a Delegacia Regional do município.
Acionada, a Polícia Civil ainda não se manifestou sobre o caso. Esta publicação será atualizada quando houver resposta.

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