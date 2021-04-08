Ladrão arromba igreja Maranata e tenta fugir pulando muros, na Serra

De acordo com um membro da igreja, que preferiu não se identificar, o assaltante também tentou levar o projetor e chegou a quebrar a porta e a mesa de som do local. "Algumas coisas nós recuperamos. Na hora do assalto, um vizinho, de uma empresa próxima, ouviu um barulho e pegou o homem no flagra, não deixando levar o resto das coisas. Nós acreditamos que o mesmo bandido já tinha entrado lá antes e roubava aos poucos", disse.