Acabou preso

Ladrão anuncia assalto em sorveteria em Guarapari, mas cliente era policial

Caso aconteceu na Praia do Morro, na noite de terça-feira (8); segundo testemunhas, suspeito foi detido pela população e agredido

Um criminoso de 35 anos anunciou um assalto numa sorveteria da Praia do Morro, em Guarapari , mas se deu mal: um dos clientes do estabelecimento era um policial federal aposentado, que reagiu. O suspeito acabou preso. O caso aconteceu na noite da última terça-feira (8). >

Para a Polícia Militar, o policial federal aposentado, de 60 anos, contou que estava na sorveteria com a esposa e as filhas de dois e 11 anos, na Avenida Beira-Mar, quando o suspeito entrou no local com uma arma na cintura e anunciou o assalto. >