Ladra finge brincar com cão, ataca e rouba mulher no Centro de Vitória

Uma mulher foi assaltada no Centro de Vitória, na manhã de quinta-feira (4), enquanto passeava com dois cachorros. Uma câmera de segurança registrou o momento do assalto e quando a vítima quase levou um golpe de 'mata-leão' e caiu no chão. A suspeita levou os óculos escuros da vítima e não havia sido localizada até a publicação desta matéria.

A vítima é a atendente de telemarketing Luciane Marques Gonçalves. O crime aconteceu por volta das 6h40. As imagens mostram a atendente passeando com dois cachorros na calçada e outra mulher vem atrás, na mesma direção.

A mulher para a vítima, chega a brincar e conversar com Luciane sobre os cachorros, mas de repente surpreende a atendente e tenta agarrá-la pelo pescoço.

"Fui pega de surpresa por essa mulher que estava acompanhada de outro cidadão que ficou ali na esquina. Quando ela passou a mão em uma das cadelas, eu parei para ver, porque ela falou que era bonitinha. Eu abaixei para acertar a guia e foi o momento que ela pegou meu pescoço, e eu me desvencilhei dela. Ela falava para não falar nada, calar a boca e puxou a guia das cachorras. Ela queria meu celular e levou meu óculos escuros, mas não conseguiu levar o celular" Luciane Marques Gonçalves. - Atendente de telemarketing assaltada

A vítima se desequilibra com o golpe e chega a cair para trás em um buraco no meio da calçada. Depois, a suspeita sai correndo pela rua. Luciane ficou com o cotovelo direito roxo e machucado e hematomas nas mãos e pernas.

Assaltante finge brincar com cachorro e ataca mulher para tentar roubar celular Crédito: Câmera de videomonitoramento

"Gritei pedindo socorro, mas não tinha movimento de ninguém parecia um feriado. E geralmente aqui tem gente. A gente fica com um trauma. Eu estou tentando vencê-lo. Vou evitar sair com o celular na hora do passeio com os cachorros", disse Luciane.

A atendente disse que vai registrar boletim de ocorrência na delegacia.

Insegurança na região

Luciane reclamou da falta de segurança no bairro e disse que assaltos são frequentes até mesmo perto de pontos turísticos e históricos, como Palácio Anchieta e a Catedral.

A Polícia Civil disse que está atenta aos crimes contra o patrimônio na região e investiga todos os casos reportados e que orienta as vítimas desses crimes a registrar a ocorrência em qualquer delegacia ou por meio da Delegacia Online, utilizando todo o material disponível que comprove o crime e auxilie a polícia nas investigações.

A Polícia Militar não respondeu sobre a falta de segurança no local até a última atualização desta reportagem.