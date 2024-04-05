Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Ladra finge brincar com cão, ataca e rouba mulher no Centro de Vitória

Vítima foi abordada pela suspeita na manhã desta quinta-feira (4) enquanto passeava com dois cachorros no Centro de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2024 às 13:41

Publicado em 05 de Abril de 2024 às 13:41

Uma mulher foi assaltada no Centro de Vitória, na manhã de quinta-feira (4), enquanto passeava com dois cachorros. Uma câmera de segurança registrou o momento do assalto e quando a vítima quase levou um golpe de 'mata-leão' e caiu no chão. A suspeita levou os óculos escuros da vítima e não havia sido localizada até a publicação desta matéria.
A vítima é a atendente de telemarketing Luciane Marques Gonçalves. O crime aconteceu por volta das 6h40. As imagens mostram a atendente passeando com dois cachorros na calçada e outra mulher vem atrás, na mesma direção.
A mulher para a vítima, chega a brincar e conversar com Luciane sobre os cachorros, mas de repente surpreende a atendente e tenta agarrá-la pelo pescoço.
"Fui pega de surpresa por essa mulher que estava acompanhada de outro cidadão que ficou ali na esquina. Quando ela passou a mão em uma das cadelas, eu parei para ver, porque ela falou que era bonitinha. Eu abaixei para acertar a guia e foi o momento que ela pegou meu pescoço, e eu me desvencilhei dela. Ela falava para não falar nada, calar a boca e puxou a guia das cachorras. Ela queria meu celular e levou meu óculos escuros, mas não conseguiu levar o celular"
Luciane Marques Gonçalves. - Atendente de telemarketing assaltada
A vítima se desequilibra com o golpe e chega a cair para trás em um buraco no meio da calçada. Depois, a suspeita sai correndo pela rua. Luciane ficou com o cotovelo direito roxo e machucado e hematomas nas mãos e pernas.
Assaltante finge brincar com cachorro e ataca mulher para tentar roubar celular
Assaltante finge brincar com cachorro e ataca mulher para tentar roubar celular Crédito: Câmera de videomonitoramento
"Gritei pedindo socorro, mas não tinha movimento de ninguém parecia um feriado. E geralmente aqui tem gente. A gente fica com um trauma. Eu estou tentando vencê-lo. Vou evitar sair com o celular na hora do passeio com os cachorros", disse Luciane.
A atendente disse que vai registrar boletim de ocorrência na delegacia.

Insegurança na região

Luciane reclamou da falta de segurança no bairro e disse que assaltos são frequentes até mesmo perto de pontos turísticos e históricos, como Palácio Anchieta e a Catedral.
A Polícia Civil disse que está atenta aos crimes contra o patrimônio na região e investiga todos os casos reportados e que orienta as vítimas desses crimes a registrar a ocorrência em qualquer delegacia ou por meio da Delegacia Online, utilizando todo o material disponível que comprove o crime e auxilie a polícia nas investigações.
A Polícia Militar não respondeu sobre a falta de segurança no local até a última atualização desta reportagem.
*Com informações do repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
Imagem de destaque
Queda de temperatura: 6 cuidados essenciais para proteger a saúde
Imagem de destaque
Yasmin Brunet revela ter perdido 25 kg em tratamento contra lipedema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados