Justiça mantém prisão de homem que ejaculou em passageira no ES

Preso em flagrante e autuado por importunação sexual após ejacular em uma mulher dentro de um ônibus, em Vitória, na tarde de quinta-feira (25), Douglas Dias da Silva, 20 anos, vai continuar preso por tempo indeterminado. A decisão saiu nesta sexta-feira (26), durante a audiência de custódia do suspeito.
A juíza Raquel de Almeida Valinho considerou o flagrante legal e converteu em prisão preventiva, quando não há prazo para terminar, alegando que a soltura de Douglas colocaria em risco a segurança social. Isso porque o suspeito já havia sido preso em outra ocasião, por caso semelhante. O suspeito segue preso no Centro de Triagem de Viana.
Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo 01 termo circunstanciado por Ultraje Público ao Pudor, ressalta a magistrada em decisão.