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Assédio sexual

Justiça mantém prisão de homem que ejaculou em passageira no ES

Na decisão, a juíza ressalta que o suspeito oferece risco à sociedade; a magistrada também ressaltou que Douglas Dias da Silva já foi detido em outra ocasião por caso semelhante
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2018 às 01:12

Publicado em 27 de Outubro de 2018 às 01:12

Douglas Dias da Silva Crédito: Reprodução
Preso em flagrante e autuado por importunação sexual após ejacular em uma mulher dentro de um ônibus, em Vitória, na tarde de quinta-feira (25), Douglas Dias da Silva, 20 anos, vai continuar preso por tempo indeterminado. A decisão saiu nesta sexta-feira (26), durante a audiência de custódia do suspeito.
A juíza Raquel de Almeida Valinho considerou o flagrante legal e converteu em prisão preventiva, quando não há prazo para terminar, alegando que a soltura de Douglas colocaria em risco a segurança social. Isso porque o suspeito já havia sido preso em outra ocasião, por caso semelhante. O suspeito segue preso no Centro de Triagem de Viana.
Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo 01 termo circunstanciado por Ultraje Público ao Pudor, ressalta a magistrada em decisão.

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