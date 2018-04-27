Justiça mantém condenação de acusado de matar namorada no ES

A Justiça decidiu manter por unanimidade nesta quarta-feira (25) a sentença que condenou Thiago Rosa do Sacramento a 20 anos de prisão pela morte da namorada Gabryella Oliveira Bonfim, em junho de 2014. A decisão é da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) e tem como relator, o desembargador Ney Batista Coutinho.

Thiago Rosa do Sacramento, assassino de Gabryella Oliveira Bonfim Sampaio Crédito: Marcelo Prest

O acusado foi condenado através de júri popular, em audiência que aconteceu no Fórum de Vila Velha, no dia 10 de julho de 2017. Por conta do homicídio triplamente qualificado, ele cumpre pena desde então em regime fechado. Após assassinar a facada a jovem, Thiago teria enviado filmagens do crime para a mãe da vítima.

A defesa do acusado ingressou com apelação no TJ e disse que o réu teve sua defesa prejudicada antes e durante a realização do júri, já que a documentação que reconhecia o quadro clínico do acusado e que comprovava que o mesmo sofria alucinações, surtos e transtornos, causados pelo uso de diversas drogas, foi questionado.

Thiago Rosa Sacramento, preso acusado de matar a facadas a namorada, Gabryella Oliveira Bonfim Sampaio Crédito: Carlos Alberto Silva

Mas, para o relator do processo, não há incompatibilidade entre a decisão dos jurados e as provas contidas nos autos do processo.

Concluo não haver dúvida razoável apta a ensejar a instauração do referido incidente, razão pela qual não vejo como ser acolhida a pretensão, disse o desembargador Ney Batista Coutinho em seu voto, acompanhado pelos demais integrantes da 1ª Câmara Criminal do TJES.

RELEMBRE O CASO

No dia 23 de junho, Thiago Rosa do Sacramento foi acusado de matar a namorada Gabryella Oliveira Bonfim Sampaio. O casal estava junto há cerca de cinco meses e, segundo os familiares da vítima, a relação era conturbada.

Depois de saírem de uma casa shows em Vila Velha, Thiago e Gabryella seguiram para casa da avó do rapaz, acompanhados do jovem Lucas Manhães Brício. Lá, os três teriam mantido relação sexual. Depois, Gabryella teria sido estuprada, torturada e degolada. Toda a ação foi filmada e enviada para o celular da mãe da vítima.

Para a polícia, a principal suspeita é de que o crime tenha sido cometido por motivo passional, tendo em vista o conteúdo do vídeo. Gabryella teve os cabelos cortados, o celular preso à boca e a faca utilizada para matá-la introduzida na vagina. Lucas e Thiago foram presos no dia seguinte.

Gabryella deixou 3 filhos, dois meninos de 9 e 5 anos e uma menina de 2.