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Guaçuí

Justiça manda soltar jovem preso por atirar em festa de carnaval no ES

Suspeito foi detido pela Polícia Militar e, com ele, foram apreendidos dinheiro, arma, munições e drogas
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

21 fev 2023 às 13:45

Publicado em 21 de Fevereiro de 2023 às 13:45

A Justiça mandou soltar o jovem de 18 anos preso suspeito de dar tiros em frente ao Parque de Exposições onde era realizada a festa de carnaval de Guaçuí. Em audiência de custódia realizada nesta segunda-feira (20), foi concedida a liberdade provisória a Cauan Alves por, segundo o juiz Rafael Pinto, "não constar com nenhuma antecedência criminal anterior contra si, bem como que o fato se deu sem violência ou grave ameaça à pessoa".
Ainda segundo a decisão, a liberdade do jovem "não oferece risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, de modo que, pelas circunstâncias do caso concreto, a liberdade do aprisionado não importará em aparente risco à ordem pública, podendo ter-se verificado episódio aparentemente isolado”. No entanto, Cauan deverá cumprir medidas cautelares ao longo do processo, tais quais: 
  • Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades
  • Proibição de mudar de endereço sem autorização do juiz
  • Comparecer a todos os atos do processo
O rapaz foi detido pela Polícia Militar na madrugada de segunda-feira (20). Com ele foram apreendidos:
  • Uma pistola calibre 7,65mm
  • Quatro munições de calibre 32
  • Duas pedras de crack
  • R$ 98 em espécie
Suspeito de ter feito disparos com arma perto de festa de carnaval é detido em Guaçuí
Arma, munições, droga e dinheiro apreendidos Crédito: Divulgação | 3° BPMES
Militares levaram o suspeito à 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e posse de droga para consumo próprio, segundo a Polícia Civil. Posteriormente foi encaminhado ao presídio, onde passou por audiência de custódia que culminou na concessão da liberdade provisória.

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