Justiça manda soltar jovem preso por atirar em festa de carnaval no ES

Ainda segundo a decisão, a liberdade do jovem "não oferece risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, de modo que, pelas circunstâncias do caso concreto, a liberdade do aprisionado não importará em aparente risco à ordem pública, podendo ter-se verificado episódio aparentemente isolado”. No entanto, Cauan deverá cumprir medidas cautelares ao longo do processo, tais quais: