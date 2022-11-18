Justiça do ES manda prender suspeito de cometer 'estupro remoto' em adolescente

Homem com mandado de prisão do ES foi preso pela PF em SP por estupro de vulnerável e extorsão Crédito: Divulgação | PF

Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (18), uma operação policial referente a estupro de vulneráveis, extorsões e armazenamento de vídeos com cenas de sexo envolvendo crianças e adolescentes. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão e um de prisão preventiva em São Paulo, expedido pela Justiça do Espírito Santo, contra um homem de 29 anos.

Durante as buscas, os policiais verificaram a existência de vários dispositivos digitais, além de anotações que indicam o armazenamento de enorme quantidade de material associado à exploração e ao abuso sexual infantil.

Homem extorquia adolescente

As investigações tiveram início no âmbito da Polícia Federal , a partir de denúncia feita por um cidadão, pai de uma menina de 13 anos, que teria sido vítima do homem preso na manhã desta sexta-feira (18).

O pai relatou aos policiais federais que sua filha teria sido contatada por uma rede social de vídeos, por alguém que inicialmente se identificava como uma mulher, propondo uma espécie de gincana, com a realização de jogos que consistiam em pequenas tarefas.

Essas tarefas foram evoluindo, até que sua filha foi convencida a dançar somente com sua roupa íntima. Nesse momento, segundo a Polícia Federal , o homem por trás do perfil de mulher se revelou e passou a ameaçar a menina com a liberação dos vídeos que então havia gravado, exigindo a realização de mais vídeos, com condutas ainda mais graves e violentas que chegaram, inclusive, a lesionar as partes íntimas da criança.

Polícia Federal acredita que o objetivo do homem na obtenção desses vídeos seria, além de sua própria satisfação, a venda na deep web.

Situação parecida nos EUA

Paralelamente, os policiais descobriram que havia uma informação da agência americana Homeland Security Investigation (HSI) que descrevia uma situação muito semelhante, em que uma menina residente no Estado do Texas, havia sofridos abusos sexuais infligidos da mesma forma que a vítima brasileira. A investigação e as provas produzidas em solo estadunidense indicavam que o responsável por aqueles crimes estaria no Brasil.

Os investigadores então seguiram buscando determinar a identidade do criminoso e o seu envolvimento em outros casos de exploração/abuso sexual infantil e crimes de ainda maior gravidade e, após árduo trabalho, conseguiram chegar até o suspeito preso hoje na capital paulista.

O material apreendido será submetido à perícia técnica e a investigação terá foco na identificação de outras possíveis vítimas. Estima-se que dezenas de outras crianças tenham sido “estupradas remotamente” pelo preso.

Crimes investigados

O preso poderá responder pela prática do delito de extorsão e estupro de vulnerável, além dos crimes de produzir, transmitir e/ou armazenar material pornográfico envolvendo criança ou adolescente.