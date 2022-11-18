Após 2 anos, polícia ainda não sabe quem mandou matar assessor de deputado no ES

A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e a motivação do crime está sendo investigada. Dos quatro envolvidos detidos, apenas o motorista está solto e o mandante ainda não foi identificado. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.



A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.