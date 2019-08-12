Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Região Serrana

Justiça converte em preventiva prisão de mãe que matou bebê no ES

A suspeita responde por homicídio qualificado por motivo fútil e por recurso que torne impossível a defesa do ofendido

Publicado em 12 de Agosto de 2019 às 16:45

Dr. Manoel Rocha

Dr. Manoel Rocha

Publicado em 

12 ago 2019 às 16:45
Crédito: Fernando Madeira
Uma mulher que matou o filho de aproximadamente seis meses em Brejetuba, região Serrana do Espírito Santo, no dia 7 deste mês, tevena prisão em flagrante convertida em prisão provisória pela Justiça, o que significa que deverá permanecer presa para garantir a continuidade do processo. A suspeita responde por homicídio qualificado por motivo fútil e por recurso que torne impossível a defesa do ofendido.
> Mãe é presa por crime de tortura contra filho de 9 meses no RJ
De acordo com a decisão da magistrada Raquel de Almeida Valinho, em audiência de Custódia realizada na última sexta-feira (09), a soltura da Ré poderia causar situação de insegurança social, "haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal", decidiu. 
No termo da audiência, além da conversão da prisão, a juíza determinou que a suspeita seja encaminhada para o Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac) para atendimento e avaliação psiquiátrica, já que a dona de casa relatou sofrer com depressão e fazer uso de medicação controlada.
> Corpo de criança morta por bala perdida em Guarapari continua no DML
ENTENDA O CASO
Uma mulher de 39 anos matou o próprio bebê, de aproximadamente seis meses, com uma facada, no dia 7 de agosto. Populares acionaram a Polícia Militar por volta das 11h40 informando que uma dona de casa havia matado a criança, em casa, na localidade de Santa Rita, a 12 quilômetros da sede.
O marido da mulher estava trabalhando em uma plantação no momento do crime. Segundo populares, ela teria problemas psicológicos.
Em depoimento, já na Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, a mãe do bebê confirmou que matou o filho e apresentou laudos médicos que atestam o diagnóstico de depressão pós-parto.
Ela foi autuada em flagrante por homicídio qualificado e será encaminhada para o Presídio Feminino de Cariacica, onde passará por audiência de custódia.
O corpo do bebê será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Entenda como a atualização da NR-1 pode melhorar a saúde mental nas empresas
Juninho do Mandela participou de ataque a uma delegacia no Rio em 2012
Comando Vermelho: chefe do tráfico no Rio é preso em Guarapari
Imagem de destaque
Tiradentes: 5 filmes para entender a Inconfidência Mineira e sua importância histórica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados