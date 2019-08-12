Justiça converte em preventiva prisão de mãe que matou bebê no ES

De acordo com a decisão da magistrada Raquel de Almeida Valinho, em audiência de Custódia realizada na última sexta-feira (09), a soltura da Ré poderia causar situação de insegurança social, "haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal", decidiu.