Jovens suspeitos de ostentar armas em festa são presos em Aracruz

Jovens ostentam armas em festa e são presos em Aracruz Crédito: Polícia Militar / Montagem A Gazeta

Após receberem fotos dos jovens com armas na festa e da ação dos indivíduos, os militares iniciaram um patrulhamento no bairro. Populares relataram que os suspeitos estavam andando armados em um Ford Fiesta, para promover delitos.

Durante o patrulhamento, os policiais encontraram o veículo com as características informadas passando por uma rua do bairro, deram ordem de parada, mas os suspeitos não respeitaram e iniciaram fuga. O veículo era conduzido pelo jovem de 19 anos, e o de 20 anos estava no banco do carona.

Em determinado ponto, eles saíram do veículo e iniciaram fuga a pé, em uma mata, mas foram alcançados pelos policiais. De acordo com a Polícia Militar, o relógio utilizado pelo jovem de 19 anos e as tatuagens dele são compatíveis com as imagens em que ele aparece com uma arma na festa.

ARMA ENCONTRADA EM BERÇO

Na casa do jovem de 19 anos, a polícia encontrou no quarto dele um berço, onde estava uma pistola calibre 380, um carregador e munições.

Já na casa do outro indivíduo, foi encontrado um revólver calibre 38 e um carregador com seis munições, além de material análogo à maconha e dinheiro.