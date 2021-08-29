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De 19 e 20 anos

Jovens suspeitos de ostentar armas em festa são presos em Aracruz

De acordo com a PM, eles são suspeitos de oprimir moradores e ostentar armas em festa realizada no dia anterior. A polícia encontrou uma pistola dentro de um berço na casa de um dos rapazes

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 13:00

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

29 ago 2021 às 13:00
Jovens ostentam armas em festa e são presos em Aracruz Crédito: Polícia Militar / Montagem A Gazeta
Dois jovens, de 19 e 20 anos, foram presos na noite deste sábado (28), em Barra do Riacho, Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, eles são suspeitos de oprimir moradores e ostentar armas em uma festa realizada na localidade, no dia anterior.
Após receberem fotos dos jovens com armas na festa e da ação dos indivíduos, os militares iniciaram um patrulhamento no bairro. Populares relataram que os suspeitos estavam andando armados em um Ford Fiesta, para promover delitos.
Durante o patrulhamento, os policiais encontraram o veículo com as características informadas passando por uma rua do bairro, deram ordem de parada, mas os suspeitos não respeitaram e iniciaram fuga. O veículo era conduzido pelo jovem de 19 anos, e o de 20 anos estava no banco do carona.
Em determinado ponto, eles saíram do veículo e iniciaram fuga a pé, em uma mata, mas foram alcançados pelos policiais. De acordo com a Polícia Militar, o relógio utilizado pelo jovem de 19 anos e as tatuagens dele são compatíveis com as imagens em que ele aparece com uma arma na festa.

ARMA ENCONTRADA EM BERÇO

Na casa do jovem de 19 anos, a polícia encontrou no quarto dele um berço, onde estava uma pistola calibre 380, um carregador e munições.
Já na casa do outro indivíduo, foi encontrado um revólver calibre 38 e um carregador com seis munições, além de material análogo à maconha e dinheiro.
Os dois foram conduzidos para a 13ª Delegacia Regional de Aracruz. A reportagem procurou a Polícia Civil e foi informada que a ocorrência não foi encontrada no plantão vigente. 

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