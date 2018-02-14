Jovens se envolvem em pancadaria após bloco no Centro de Vitória

Câmeras de vigilância de uma loja do Centro de Vitória mostram jovens se envolvendo em uma briga na Praça Costa Pereira na noite desta segunda-feira (12), depois de um bloco de carnaval que acontecia na região. Uma das vítimas chega a ficar desacordada após chutes e socos no rosto. Nas gravações, dá para ver que os rapazes lançaram mão até de cones de sinalização de trânsito para usarem como armas.

VEJA VÍDEO





O comerciante Eugênio Martini, que cedeu as imagens, detalha que só viu as imagens na manhã desta terça-feira (13). "Nas imagens, no início, realmente eu reparei que todos os rapazes estavam conversando antes de começarem a briga. Ainda assim, o motivo da pancadaria ninguém sabe até agora", diz.

Ele conta que observou nas gravações os rapazes na Rua Sete, próximo à Praça Costa Pereira, conversando, quando um deles jogou algo no colo do outro. "Não sei se era para machucar, mas dá a impressão de que sim. E aí começou a briga", completa.

O jovem que ficou desacordado após a agressão foi socorrido por um equipe do Samu.

Apesar dessa confusão, Eugênio avalia que este carnaval está com menos confusões do que o passado. "Eu tenho comércio e com as câmeras comparo o ano passado com este ano", justifica. Mas reforça a preocupação com grandes aglomerações: "Já pensou se um desses rapazes está com uma arma de fogo e começa a dar tiros ali? Ou se algum deles está com uma faca ou algo do tipo? O estrago seria ainda maior".

Na gravação, policiais militares são vistos tentando conter a pancadaria. Questionada pela reportagem, a Polícia Militar (PM) esclarece que a briga aconteceu na noite da última segunda (12), mas foi rapidamente controlada pelas equipes que estavam na região. "A instituição até reitera que reforçou as equipes no local e que age conforme a legalidade, necessidade, proporcionalidade e conveniência, visando sempre a técnica necessária que possa garantir a própria segurança e a das pessoas que estiverem próximas do fato criminoso".