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Jovens se envolvem em pancadaria após bloco no Centro de Vitória

Uma das vítimas chega a ficar desacordada após chutes e socos no rosto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2018 às 21:33

Publicado em 13 de Fevereiro de 2018 às 21:33

Câmeras de vigilância de uma loja do Centro de Vitória mostram jovens se envolvendo em uma briga na Praça Costa Pereira na noite desta segunda-feira (12), depois de um bloco de carnaval que acontecia na região. Uma das vítimas chega a ficar desacordada após chutes e socos no rosto. Nas gravações, dá para ver que os rapazes lançaram mão até de cones de sinalização de trânsito para usarem como armas. 
VEJA VÍDEO
 
O comerciante Eugênio Martini, que cedeu as imagens, detalha que só viu as imagens na manhã desta terça-feira (13). "Nas imagens, no início, realmente eu reparei que todos os rapazes estavam conversando antes de começarem a briga. Ainda assim, o motivo da pancadaria ninguém sabe até agora", diz.
Ele conta que observou nas gravações os rapazes na Rua Sete, próximo à Praça Costa Pereira, conversando, quando um deles jogou algo no colo do outro. "Não sei se era para machucar, mas dá a impressão de que sim. E aí começou a briga", completa.
O jovem que ficou desacordado após a agressão foi socorrido por um equipe do Samu.
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Apesar dessa confusão, Eugênio avalia que este carnaval está com menos confusões do que o passado. "Eu tenho comércio e com as câmeras comparo o ano passado com este ano", justifica. Mas reforça a preocupação com grandes aglomerações: "Já pensou se um desses rapazes está com uma arma de fogo e começa a dar tiros ali? Ou se algum deles está com uma faca ou algo do tipo? O estrago seria ainda maior".
Na gravação, policiais militares são vistos tentando conter a pancadaria. Questionada pela reportagem, a Polícia Militar (PM) esclarece que a briga aconteceu na noite da última segunda (12), mas foi rapidamente controlada pelas equipes que estavam na região. "A instituição até reitera que reforçou as equipes no local e que age conforme a legalidade, necessidade, proporcionalidade e conveniência, visando sempre a técnica necessária que possa garantir a própria segurança e a das pessoas que estiverem próximas do fato criminoso".
 

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