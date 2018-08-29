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Golpe

Jovens são detidos com dinheiro falso em Alegre

Dupla estava com oito notas falsas de R$ 100,00
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2018 às 14:29

Publicado em 29 de Agosto de 2018 às 14:29

Dois jovens foram presos com oito notas falsas de R$ 100,00 na noite desta terça-feira (28), no Centro de Alegre, na Região do Caparaó. As prisões ocorreram após eles utilizarem o dinheiro em uma sorveteria. Além das notas falsas, eles ainda estavam com mais de R$ 1,2 mil que, aparentemente, eram verdadeiros.
A funcionária de uma sorveteria ligou para a Polícia Militar por volta das 22h30 informando que dois homens teriam passado R$ 200,00 e, após eles saírem, percebeu que as notas eram falsas. Os suspeitos, de 19 e 25 anos, foram localizados na Praça 6 de Janeiro. Com eles foram apreendidos R$ 800,00 em notas falsas e R$1.281,25 em notas verdadeiras.
Testemunhas ainda contaram que os suspeitos também teria passado as notas falsas em um bar. Eles foram conduzidos à Polícia Federal de Cachoeiro de Itapemirim.
Jovens são detidos com notas falsas no Caparaó

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