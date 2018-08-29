Jovens são detidos com dinheiro falso em Alegre

A funcionária de uma sorveteria ligou para a Polícia Militar por volta das 22h30 informando que dois homens teriam passado R$ 200,00 e, após eles saírem, percebeu que as notas eram falsas. Os suspeitos, de 19 e 25 anos, foram localizados na Praça 6 de Janeiro. Com eles foram apreendidos R$ 800,00 em notas falsas e R$1.281,25 em notas verdadeiras.