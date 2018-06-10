Jovens são baleados após saírem de festa em Jaguaré

Dois jovens foram balados no final de uma festa na madrugada deste domingo (10), no bairro Boa Vista I, em Jaguaré, região Norte do Espírito Santo. Um deles foi levado ao hospital em estado grave após ser atingido no abdome e no peito.



De acordo com a Polícia Militar, testemunhas informaram que após o fim da festa, algumas pessoas se aglomeraram no entorno do estabelecimento. Um carro de cor vinho, possivelmente um Volkswagen Gol, parou em frente ao local e indivíduos de dentro do veículo atiraram várias vezes em direção a um jovem de 18 anos, que foi atingido duas vezes

Assustadas com os disparos, as pessoas começaram a correr em na confusão, outro jovem, de 26 anos, foi atingido com um tiro na perna esquerda. A segunda vítima é integrante da banda que tocou no evento e possivelmente não era o alvo dos atiradores, segundo a PM. A viatura realizou patrulhamento pelos arredores do estabelecimento onde aconteceu a festa, mas nenhum suspeito foi encontrado.