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Crime

Jovens são baleados após saírem de festa em Jaguaré

Duas vítimas foram atingidas por disparos de arma de fogo em frente a um estabelecimento onde havia acontecido uma festa, no bairro Boa Vista I. Uma delas está em estado grave

Publicado em 10 de Junho de 2018 às 20:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2018 às 20:16
Dois jovens foram balados no final de uma festa na madrugada deste domingo (10), no bairro Boa Vista I, em Jaguaré, região Norte do Espírito Santo. Um deles foi levado ao hospital em estado grave após ser atingido no abdome e no peito.
De acordo com a Polícia Militar, testemunhas informaram que após o fim da festa, algumas pessoas se aglomeraram no entorno do estabelecimento. Um carro de cor vinho, possivelmente um Volkswagen Gol, parou em frente ao local e indivíduos de dentro do veículo atiraram várias vezes em direção a um jovem de 18 anos, que foi atingido duas vezes
Assustadas com os disparos, as pessoas começaram a correr em na confusão, outro jovem, de 26 anos, foi atingido com um tiro na perna esquerda. A segunda vítima é integrante da banda que tocou no evento e possivelmente não era o alvo dos atiradores, segundo a PM. A viatura realizou patrulhamento pelos arredores do estabelecimento onde aconteceu a festa, mas nenhum suspeito foi encontrado.
Uma equipe da Unidade Mista de Internação (UMI) de Jaguaré socorreu os jovens baleados. Enquanto eles estiveram no pronto-socorro, testemunhas perceberam que o Gol vinho ficou parado em frente ao local antes da chegada da Polícia Militar. As duas vítimas foram encaminhadas para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, e a ambulância que transportava o ferido em estado grave foi escoltada até o pedágio que liga Jaguaré a São Mateus, na BR 381.

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