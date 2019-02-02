Jovens são assassinados em Cariacica

Rua onde ocorreu um duplo homicídio, em Santa Rosa, Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Dois jovens foram assassinados, na noite desta sexta-feira (1), no bairro Santa Rosa, em Cariacica. Testemunhas afirmam que ouviram os criminosos gritando para nenhum morador sair de casa e, em seguida, vários disparos foram feitos.

Uma das vítimas foi João Victor Pereira, que tinha apenas 16 anos. A outra, identificada como Josemar Jesus Araújo, tinha 23. Eles residiam no próprio bairro. O crime ocorreu por volta de 22h30, na Rua "C".

Moradores afirmam que o assassinato tem relação com o tráfico de drogas e que estaria tendo uma "guerra" entre facções de bairros da região. Moradores relatam que desde o ano passado confrontos nos bairros Santa Rosa, Graúna, Retiro Saldoso e Aparecida têm aumentado, subindo também o número de assassinatos. No início do ano, a situação ficou ainda mais tensa, deixando quem mora na região aterrorizado.

João Victor e Josemar foram assinados em Santa Rosa, em Cariacica Crédito: Reprodução / Facebook

Um deles, um auxiliar de serviços gerais, de 27 anos, contou que ouviu muitos tiros, em rajadas, e gritaria de criminosos, mandando ninguém sair de casa. “Todo mundo acordou em pânico. Os meninos eram conhecidos, moradores daqui. Eram gente boa. Ultimamente para ficar aqui tem que confiar em Deus. Está muito difícil para a gente”, declarou.

O auxiliar de serviços gerais explica que a família tem pretensão de sair do bairro, por causa da insegurança. “Minha mãe quer ir para a roça. Aqui é um lugar bom, mas esse negócio de tráfico que quebra a gente. O negócio está feio. Só Deus. Nós não temos nada a ver com isso, mas estamos pagando. Não pode ir na padaria, não pode ir comprar um refrigerante”, declarou.

Um outro morador, um vendedor de 39 anos, estava na casa da irmã em outro bairro, Vila Prudêncio, mas mesmo de longe ouviu os disparos. “Fiquei com medo no momento. Foi muito barulho. Ouvi tiros por uns cinco minutos pelo menos. A gente que está na rua trabalhando acha até normal. Infelizmente se tornou normal, porque tem que acontecido de vez em quando essa situação”, declarou, reforçando que do passado para cá a situação ficou mais delicada. “A gente sai para trabalhar e não sabe se volta”, finalizou.

O serviço de internet de algumas residências ficou prejudicado após o tiroteio. Técnicos de uma empresa foram à rua do crime e constataram que cabos foram atingidos pelos disparos.

Auxiliar de serviços gerais reclama de insegurança no bairro Santa Rosa, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira

POLICIAMENTO

Policiais que estavam na região fazendo patrulhamento disseram para a reportagem do Gazeta Online que o policiamento foi reforçado após o duplo homicídio, com cinco viaturas rodando todas as ruas dos quatro bairros.

A Polícia Militar afirmou, por meio de nota, que está presente no local e lembra que compõe um sistema de segurança pública do qual fazem parte diversos outros atores, todos com fundamental importância para a diminuição dos índices criminais. "Naquilo que lhe compete, a PMES empenha equipes de policiamento ostensivo e preventivo, realizando diversas detenções na região. A PM ressalta que o cidadão tem participação primordial no combate ao crime, ao acionar as equipes por meio do 190, nos casos de delitos em andamento ou na iminência de ocorrer", afirmou.

Vendedor estava em Vila Prudencio e lembra de ter ouvido disparos por cerca de cinco minutos Crédito: Fernando Madeira

INVESTIGAÇÃO

A Polícia Civil informa que até o momento nenhum suspeito foi detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, e outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. A equipe do delegado Tarik Souki , que chefia a DHPP de Cariacica, pediu a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br.