Pontal de Camburi

Jovem suspeito de dar golpes na compra de bikes elétricas é preso em Vitória

Rapaz de 22 anos usava dados de terceiros obtidos em grupos de WhatsApp para realizar compras fraudulentas; ao menos duas bicicletas elétricas foram adquiridas de forma irregular.

Eduarda Lisboa Reporter / [email protected]

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 11:42

O suspeito confessou que revendia as bicicletas elétricas compradas de maneira irregular. Uma delas foi localizada em uma loja de veículos, na Serra. Crédito: Divulgação/PM

Um jovem de 22 anos foi preso em Pontal de Camburi, Vitória, acusado de aplicar golpes de estelionato para comprar bicicletas em lojas da Grande Vitória. Segundo a Polícia Militar, Arthur de Siqueira Ribeiro utilizava cartões em nomes de terceiros e se passava por outras pessoas para efetuar os pagamentos.

A PM afirmou que Arthur confessou que os dados pessoais e números de cartões utilizados eram obtidos em grupos de WhatsApp, armazenados em seu celular, que foi apreendido. Em duas ocasiões, ele conseguiu adquirir bicicletas elétricas modelo V20 Inow, que eram entregues após o pagamento feito com o cartão de terceiros. Logo após a entrega, as compras eram contestadas pelos donos dos cartões e canceladas.

De acordo a Polícia Militar, na quinta-feira (25), o suspeito aguardava a entrega de mais uma bicicleta na Rua Thereza Zanoni Caser, em Pontal de Camburi, quando foi abordado por militares. A PM afirmou que o jovem trocava o local da entrega para enganar os fornecedores, e que, na verdade, ele morava Rua Regina H. Vervloet, no mesmo bairro.

Durante a abordagem, Arthur confessou aos militares que revendia as bicicletas. Uma delas foi localizada em uma loja de veículos, na Serra, com um homem de 32 anos, que afirmou ter comprado o produto, mas disse desconhecer a existência de outros bens obtidos de forma irregular. A numeração de série da bicicleta apreendida correspondia a uma das compras realizadas pelo esquema fraudulento.

Segundo a polícia, o jovem também teria adquirido ao menos outras quatro bicicletas comuns em outra loja da região, usando o mesmo método. Uma gerente de 38 anos relatou aos militares que desde meados de setembro o suspeito tentou diversas compras em sua loja, levantando desconfiança entre os funcionários.

A Polícia Civil informou que Arthur foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, foi autuado em flagrante por tentativa de estelionato qualificado pela fraude eletrônica. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.

*Com informações de Caique Verli, da TV Gazeta

