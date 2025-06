Bairro Santa Mônica

Jovem sem CNH morre em acidente de moto ao atingir carro em Guarapari

Motociclista de 18 anos colidiu com um carro, que estava cruzando a avenida após sair de um posto de gasolina, no bairro Santa Mônica; batida ocorreu na noite de terça-feira (3)

Um jovem de 18 anos morreu após colidir com a moto que estava pilotando em um carro, um Jeep Renegade branco, no início da noite de terça-feira (3). O acidente aconteceu no bairro Santa Mônica, em Guarapari , e, segundo a Polícia Militar , o motociclista não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).>

A Polícia Militar disse que o motorista do carro, um homem de 72 anos, contou aos policiais que atenderam a ocorrência que estava saindo de um posto de gasolina e cruzando uma avenida em direção ao bairro Muquiçaba quando a moto bateu na lateral do veículo. Ele disse à PM que um ônibus parado em um ponto teria dificultado a visibilidade de ambos condutores.>

A PM disse que o condutor do Jeep Renegade foi submetido ao teste do bafômetro, que deu resultado negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Ele foi encaminhado à 5ª Delegacia Regional de Guarapari. A Polícia Civil informou que o condutor foi ouvido e liberado conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro. "Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante", esclareceu a corporação, em nota. >