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Vitória

Jovem se revolta após cobrador impedir pulo em roleta de Transcol

O suspeito quebrou o vidro da porta do coletivo e ficou com a mão ensanguentada. Depois da confusão, ele tentou fugir do local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2018 às 21:09

Publicado em 20 de Janeiro de 2018 às 21:09

Confusão aconteceu no ônibus 532 (Terminal de Itaparica x Praça do Eucalipto) na tarde deste sábado (20) Crédito: Ricardo Medeiros
Um jovem de 23 anos tentou pular a roleta de um Transcol na tarde deste sábado (20), em Jucutuquara, Vitória, mas foi impedido pelo trocador. Revoltado com a atitude do funcionário, o rapaz ficou nervoso e deu um soco na porta de vidro do coletivo assustando os passageiros.
A confusão aconteceu em um ônibus da linha 532 (Terminal de Itaparica x Praça do Eucalipto), próximo à pracinha de Jucutuquara. A mão do rapaz ficou ensanguentada devido aos cacos de vidro após o soco. Depois da revolta, ele tentou fugir, porém foi alcançado pelo motorista e cobrador do coletivo.
Os funcionários trancaram o suspeito dentro do ônibus até a chegada da polícia.
Segundo o suspeito, o vidro quebrou porque ele escorregou e caiu em cima da porta. Porém, os passageiros do coletivo que presenciaram a cena negaram a versão contada pelo jovem. Ele foi encaminhado ao DPJ de Vitória.
Com informações de Maíra Mendonça
 

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