Jovem se revolta após cobrador impedir pulo em roleta de Transcol

Confusão aconteceu no ônibus 532 (Terminal de Itaparica x Praça do Eucalipto) na tarde deste sábado (20) Crédito: Ricardo Medeiros

Um jovem de 23 anos tentou pular a roleta de um Transcol na tarde deste sábado (20), em Jucutuquara, Vitória, mas foi impedido pelo trocador. Revoltado com a atitude do funcionário, o rapaz ficou nervoso e deu um soco na porta de vidro do coletivo assustando os passageiros.

A confusão aconteceu em um ônibus da linha 532 (Terminal de Itaparica x Praça do Eucalipto), próximo à pracinha de Jucutuquara. A mão do rapaz ficou ensanguentada devido aos cacos de vidro após o soco. Depois da revolta, ele tentou fugir, porém foi alcançado pelo motorista e cobrador do coletivo.

Os funcionários trancaram o suspeito dentro do ônibus até a chegada da polícia.

Segundo o suspeito, o vidro quebrou porque ele escorregou e caiu em cima da porta. Porém, os passageiros do coletivo que presenciaram a cena negaram a versão contada pelo jovem. Ele foi encaminhado ao DPJ de Vitória.

Com informações de Maíra Mendonça