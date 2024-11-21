Jovem que matou namorado da ex-companheira em Vila Velha é preso

A prisão foi efetuada por uma equipe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Conforme a corporação, foi um crime passional, considerando que Luciano era atual namorado da ex-companheira do acusado, uma jovem de 23 anos. Antes do crime, segundo a Polícia Civil, Bruno fez ameaças à mulher. Um adolescente de 17 anos também participou do crime - ele não teve o nome divulgado pela polícia.

Bruno Moreira dos Santos, de 20 anos, foi preso por atirar e matar homem em Vila Velha Crédito: Reprodução | Polícia Civil

Ainda segundo a Polícia Civil, Bruno fazia ameaças à ex-mulher no sentido de impedir que a filha do casal, uma criança de oito meses, convivesse com o atual namorado dela. Em julho deste ano, o suspeito chegou a queimar itens da jovem. No dia 6 de outubro, data do primeiro turno das eleições, ele viu o casal passando de carro com a criança.

Na noite de domingo, o suspeito foi até a residência onde o casal morava, no bairro Riviera da Barra, acompanhado do adolescente. Bruno, então, bateu no portão da casa, chamando pelo nome de Luciano Rodrigues dos Santos. Quando o homem abriu o portão, viu os dois suspeitos. Eles começaram a brigar, momento em que a vítima foi atingida por um tiro, disparado por Bruno. Conforme o delegado adjunto da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, Adriano Fernandes, após o crime o suspeito preso voltou ao local e atirou mais vezes contra a residência.

"Eles discutiram e o adolescente chegou a lutar com o Luciano, momento em que ele foi atingido por um tiro disparado pelo Bruno. A vítima foi atingida na virilha. Os dois suspeitos fugiram. Mas pouco tempo depois o Bruno voltou e tirou mais vezes, inclusive quase atingindo a filha" Delegado Adriano Fernandes - Adjunto da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha

Segundo o delegado Adriano Fernandes, o adolescente de 17 anos tem envolvimento com o tráfico de drogas da região. Ele é amigo do Bruno, preso pelo homicídio. "Chegamos a intimar [o adolescente], através do pai, mas ele não compareceu para prestar esclarecimentos. Ele tem passagens por ato infracional análogo ao tráfico", disse o delegado.

Portão da casa de vítima ficou com marcas de tiros Crédito: Priciele Venturini

Luciano Rodrigues dos Santos chegou a ser socorrido até uma Unidade de Pronto Atendimento, mas depois foi transferido para um hospital de Vitória. Foram 22 dias internado e alguns procedimentos cirúrgicos. Ele morreu no dia 28 de outubro. Segundo a Polícia Civil, Luciano não tinha histórico criminal.

A mulher, uma auxiliar de creche de 23 anos, contou que estava separada do ex-companheiro havia cinco meses. Ela tinha uma medida protetiva contra Bruno Moreira dos Santos. O jovem de 20 anos foi preso em casa, em Riviera da Barra, no dia 13 de novembro. As informações foram divulgadas em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (21).

"Bruno teve um relacionamento com a jovem por dois anos. Eles tiveram uma filha, inclusive. Segundo relatos, ele é uma pessoa possessiva, chegava a terminar o relacionamento por ciúmes, mas depois reatava. Em junho, terminaram o relacionamento", acrescentou o delegado.