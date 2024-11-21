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"Pessoa possessiva", diz delegado

Jovem que matou namorado da ex-companheira em Vila Velha é preso

Após 22 dias internado e com parte da perna amputada, Luciano não resistiu; Bruno Moreira dos Santos foi preso e um adolescente, que também participou do crime, foi apreendido

Publicado em 21 de Novembro de 2024 às 13:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2024 às 13:13
Foi preso pela Polícia Civil Bruno Moreira dos Santos, de 20 anos, suspeito de atirar e matar o namorado da ex-companheira no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha. Luciano Rodrigues dos Santos, de 38 anos, foi atingido por um tiro próximo à virilha na noite do dia 6 de outubro. Após 22 dias internado e com parte da perna amputada, a vítima não resistiu. A prisão do jovem ocorreu no dia 13 de novembro, mas as informações foram divulgadas pela Polícia Civil nesta quinta-feira (21). Ele confessou o crime.
A prisão foi efetuada por uma equipe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Conforme a corporação, foi um crime passional, considerando que Luciano era atual namorado da ex-companheira do acusado, uma jovem de 23 anos. Antes do crime, segundo a Polícia Civil, Bruno fez ameaças à mulher. Um adolescente de 17 anos também participou do crime - ele não teve o nome divulgado pela polícia.
Bruno Moreira dos Santos, de 20 anos, foi preso por atirar e matar homem em Vila Velha
Bruno Moreira dos Santos, de 20 anos, foi preso por atirar e matar homem em Vila Velha Crédito: Reprodução | Polícia Civil
Ainda segundo a Polícia Civil, Bruno fazia ameaças à ex-mulher no sentido de impedir que a filha do casal, uma criança de oito meses, convivesse com o atual namorado dela. Em julho deste ano, o suspeito chegou a queimar itens da jovem. No dia 6 de outubro, data do primeiro turno das eleições, ele viu o casal passando de carro com a criança.
Na noite de domingo, o suspeito foi até a residência onde o casal morava, no bairro Riviera da Barra, acompanhado do adolescente. Bruno, então, bateu no portão da casa, chamando pelo nome de Luciano Rodrigues dos Santos. Quando o homem abriu o portão, viu os dois suspeitos. Eles começaram a brigar, momento em que a vítima foi atingida por um tiro, disparado por Bruno. Conforme o delegado adjunto da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, Adriano Fernandes, após o crime o suspeito preso voltou ao local e atirou mais vezes contra a residência.
"Eles discutiram e o adolescente chegou a lutar com o Luciano, momento em que ele foi atingido por um tiro disparado pelo Bruno. A vítima foi atingida na virilha. Os dois suspeitos fugiram. Mas pouco tempo depois o Bruno voltou e tirou mais vezes, inclusive quase atingindo a filha"
Delegado Adriano Fernandes - Adjunto da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha
Segundo o delegado Adriano Fernandes, o adolescente de 17 anos tem envolvimento com o tráfico de drogas da região. Ele é amigo do Bruno, preso pelo homicídio. "Chegamos a intimar [o adolescente], através do pai, mas ele não compareceu para prestar esclarecimentos. Ele tem passagens por ato infracional análogo ao tráfico", disse o delegado.
Portão da casa de vítima ficou com marcas de tiros
Portão da casa de vítima ficou com marcas de tiros Crédito: Priciele Venturini
Luciano Rodrigues dos Santos chegou a ser socorrido até uma Unidade de Pronto Atendimento, mas depois foi transferido para um hospital de Vitória. Foram 22 dias internado e alguns procedimentos cirúrgicos. Ele morreu no dia 28 de outubro. Segundo a Polícia Civil, Luciano não tinha histórico criminal.
A mulher, uma auxiliar de creche de 23 anos, contou que estava separada do ex-companheiro havia cinco meses. Ela tinha uma medida protetiva contra Bruno Moreira dos Santos. O jovem de 20 anos foi preso em casa, em Riviera da Barra, no dia 13 de novembro. As informações foram divulgadas em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (21).
"Bruno teve um relacionamento com a jovem por dois anos. Eles tiveram uma filha, inclusive. Segundo relatos, ele é uma pessoa possessiva, chegava a terminar o relacionamento por ciúmes, mas depois reatava. Em junho, terminaram o relacionamento", acrescentou o delegado.
Segundo a Polícia Civil, Bruno Moreira dos Santos tem passagens por agressão. Ele relatou à polícia que havia comprado a arma um ano antes por R$ 6 mil. A arma usada no crime não foi encontrada.

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