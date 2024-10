Riviera da Barra

Homem bate na porta da ex-companheira e atira no atual dela em Vila Velha

Vítima precisou passar por cirurgia e teve até o fêmur quebrado; familiares estão com medo, já que suspeito conseguiu fugir

4 min de leitura min de leitura

Portão da casa de vítima ficou com marcas de tiros. (Priciele Venturini)

Um casal estava em casa, em Riviera da Barra, Vila Velha, quando ouviu alguém chamar na porta. O morador abriu e o pior aconteceu: quem estava do outro lado era o ex-compaheiro da mulher, que acabou dando um tiro no atual dela e fugiu. Tudo aconteceu na noite do último domingo (6).

A mulher, uma auxiliar de creche, de 23 anos, contou que está separada do ex-companheiro há cerca de cinco meses. Apesar disso, ele não aceita vê-la com ninguém, principalmente quando está com a filha deles. Segundo ela, no domingo à tarde, ele teria visto a jovem passar de carro com o namorado.

"Ele já tinha falado que se me visse com alguém ou meu atual com a neném, eu ia ver a 'desgraça' que ele ia fazer. Mas eu não estava com a minha filha", detalhou a vítima, em entrevista à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta. Por segurança, ela não será identificada.

Depois disso, o dia passou e o casal já estava descansando. Era por volta das 22h quando alguém bateu na porta.

"Ele bateu na porta e chamou pelo nome do meu atual. Quando meu atual saiu do quarto, ele abriu a porta e o comparsa dele estava armado. Meu atual conseguiu levantar o braço dele, aí a arma ficou para cima. Os dois ficaram naquela luta corporal, meu ex estava armado também e efetuou o disparo na barriga do meu atual", revelou a auxiliar de creche.

Após o disparo, familiares da jovem gritaram que atirador era o ex dela. A mulher saiu correndo, desesperada. "Só pensei em meus filhos que estavam dormindo. Quando vi meu atual no chão comecei a gritar. Na hora bateu aquela raiva, medo, angústia", lembrou.

Segundo testemunhas, suspeito, que é um mecânico de 20 anos, entrou no carro com o comparsa, deu a volta na rua e passou novamente no local, disparando. Os tiros acertaram o portão da casa dela, parede e janela do vizinho. "Minha filha estava no berço e um disparo quase pegou na janela do quarto dela", disse.

A vítima, um carpinteiro de 36 anos, foi socorrido até uma Unidade de Pronto Atendimento, mas depois teve que ser transferido para um hospital de Vitória, onde passou por cirurgia. Ele ficou ferido na região da virilha e chegou a quebrar o fêmur. A bala ficou alojada, segundo os familiares, mas ele está estável.

Ameaças e medida protetiva

A jovem contou que, desde que terminou, vinha sofrendo ameaças do ex. Ele já chegou a invadir a casa dela e atear fogo nas roupas da vítima. Na ocasião, ele deixou o gás aberto.

"Se não fosse o vizinho ia pegar fogo da minha casa. Depois disso pedi medida protetiva contra ele, mas não adiantou. Ele sempre me ameaça porque não aceita o término. Ele passa aqui na rua de carro, moto, e continua mandando mensagem me ameaçando. Ele disse que, se me visse com outra pessoa e com a minha filha, ele ia fazer besteira", comentou.

A auxiliar de creche contou que uma vez estava na praia e publicou uma foto nas redes sociais. "Ele salvou a foto e colocou no status dele dizendo que pagava recompensa para quem soubesse minha localização. E essa foto rodou pelos grupos", lembrou.

Família com medo

Uma familiar da vítima estava próxima quando os disparos aconteceram. "Uma sensação de terror, pânico, muito medo. A gente teve que ficar na casa da vizinha. As crianças chorando, tive que pegar todo mundo e levar: minha filha de 2 anos, minha sobrinha de 5 e a outra pequena de 8 meses. Estamos sem conseguir dormir", revelou, também em entrevista à TV Gazeta.

Agora, ela teme pela vida da jovem. "Ele está por aí, foragido. Sumiu, ninguém sabe. Eu não ficaria aqui, porque não é seguro, não é a primeira vez que ele vem aqui. Nunca duvidei da capacidade dele pelas ameaças dele com a minha familiar. Eu imaginava, mas não sabia que seria tão rápido."

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.

*Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta