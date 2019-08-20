Jovem que dirigia Fusca em acidente é preso por duplo homicídio no ES

O jovem Frederico Fernandes Moreira dos Santos, de 26 anos, que estava dirigindo um Fusca durante acidente que deixou dois jovens mortos e um outro ferido na noite desta segunda-feira (19), na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, foi autuado em flagrante por duplo homicídio culposo na condução de veículo automotor. Dos quatro ocupantes que estavam no carro, dois morreram.
O rapaz chegou a ser conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, segundo a Polícia Civil, que não deu mais detalhes sobre a autuação do rapaz. Acionada pela reportagem do Gazeta Online, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) disse que Frederico foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
O ACIDENTE
Dois jovens morreram e outros dois ficaram feridos durante um acidente envolvendo um Fusca na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, na noite da última segunda-feira (19). O motorista do fusca seguia na rodovia, sentido Rodovia do Sol, quando perdeu a direção do veículo. Uma das vítimas que morreu, uma jovem de 27 anos, voltava de uma viagem de Minas Gerais.
O condutor do Fusca e outros três amigos saíram do trabalho, em Vila Velha, para buscar a jovem na Rodoviária de Vitória. O acidente aconteceu quando eles retornaram para o município. Após bater no poste, por volta das 23h30, o carro rodou na pista e só parou ao colidir contra a grade de proteção de um hipermercado.
O condutor do veículo foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com escoriações e levado para o Hospital Estadual de Emergência e Urgência (HEEU) após o acidente. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o uso de bebida alcoólica.
Entre os outros três passageiros, estava Igor Prates de Oliveira, de 21 anos, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu ao dar entrada no hospital. Uma mulher de 27 anos, identificada como Natani Vieira de Souza, também foi socorrida com várias escoriações e dificuldades respiratórias, mas acabou morrendo. Já Pedro Henrique Fadini Kerkrovsky, de 21 anos, teve ferimentos leves e recebeu cuidados no hospital.