Jovem que dirigia Fusca em acidente é preso por duplo homicídio no ES

Acidente com fusca na Rodovia Darly Santos Crédito: Fábio Linhares

Gazeta Online, a O rapaz chegou a ser conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, segundo a Polícia Civil, que não deu mais detalhes sobre a autuação do rapaz. Acionada pela reportagem do, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) disse que Frederico foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

O ACIDENTE

Dois jovens morreram e outros dois ficaram feridos durante um acidente envolvendo um Fusca na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, na noite da última segunda-feira (19). O motorista do fusca seguia na rodovia, sentido Rodovia do Sol, quando perdeu a direção do veículo. Uma das vítimas que morreu, uma jovem de 27 anos, voltava de uma viagem de Minas Gerais.

O condutor do Fusca e outros três amigos saíram do trabalho, em Vila Velha, para buscar a jovem na Rodoviária de Vitória. O acidente aconteceu quando eles retornaram para o município. Após bater no poste, por volta das 23h30, o carro rodou na pista e só parou ao colidir contra a grade de proteção de um hipermercado.

Acidente com fusca na Rodovia Darly Santos Crédito: Fábio Linhares

Corpo de Bombeiros com escoriações e levado para o Hospital Estadual de Emergência e Urgência (HEEU) após o acidente. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o uso de bebida alcoólica. O condutor do veículo foi socorrido pelocom escoriações e levado para o Hospital Estadual de Emergência e Urgência (HEEU) após o acidente. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o uso de bebida alcoólica.