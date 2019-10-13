Violência

Jovem morre após ser baleado dentro de boate, em Linhares

Elenilton Batista dos Santos foi atingido por ao menos quatro tiros

Publicado em 13 de outubro de 2019 às 11:22 - Atualizado há 6 anos

Elenilton Batista dos Santos, baleado em boate de Linhares Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um jovem de 18 anos foi morto após ser baleado dentro de uma boate, na madrugada deste domingo (13), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com familiares, Elenilton Batista dos Santos foi atingido por ao menos quatro tiros.

A irmã de Elenilton esteve no Serviço Médico Legal de Linhares para liberar o corpo e afirmou que a família não sabe a motivação do crime. Ela pediu para não ser identificada, mas explicou que o irmão foi socorrido com vida dentro da boate e morreu no Hospital Rio Doce.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi detido e que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. A reportagem de A Gazeta esteve em frente à boate Anexo na manhã deste domingo, mas não encontrou nenhum responsável pelo local.

Boate em que Elenilton Batista dos Santos foi baleado Crédito: Eduardo Dias

