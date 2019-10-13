Home
>
Polícia
>
Jovem morre após ser baleado dentro de boate, em Linhares

Jovem morre após ser baleado dentro de boate, em Linhares

Elenilton Batista dos Santos foi atingido por ao menos quatro tiros

Eduardo Dias

[email protected]

Publicado em 13 de outubro de 2019 às 11:22

 - Atualizado há 6 anos

Elenilton Batista dos Santos, baleado em boate de Linhares Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um jovem de 18 anos foi morto após ser baleado dentro de uma boate,  na madrugada deste domingo (13), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com familiares, Elenilton Batista dos Santos foi atingido por ao menos quatro tiros.

Recomendado para você

Veículos apreendidos foram encaminhados ao pátio do Detran; proprietário da residência onde ocorriam as adulterações será notificado

Bicicletas adulteradas são apreendidas em Viana

Segundo a Polícia Militar, o corpo foi localizado na manhã desta quinta-feira (18) no bairro Nossa Senhora da Penha; a vítima foi estrangulada com uma corda de varal e depois sofreu golpes com faca

Mulher morre após ser estrangulada e esfaqueada em Cachoeiro

Investigações começaram após delegado de Venda Nova do Imigrante desconfiar de mensagem enviada pela suspeita para obter dinheiro via rede sociais

Filha é denunciada por fraude em pedidos de doação para idosa no ES

A irmã de Elenilton esteve no Serviço Médico Legal de Linhares para liberar o corpo e afirmou que a família não sabe a motivação do crime. Ela pediu para não ser identificada, mas explicou que o irmão foi socorrido com vida dentro da boate e morreu no Hospital Rio Doce. 

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi detido e que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. A reportagem de A Gazeta esteve em frente à boate Anexo na manhã deste domingo, mas não encontrou nenhum responsável pelo local.

Boate em que Elenilton Batista dos Santos foi baleado Crédito: Eduardo Dias

Leia mais

Polícia investiga contradições em grave acidente com táxi em Linhares

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

linhares

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais