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Pai tentou socorrer

Jovem morre após ser atingido por pelo menos 10 tiros em Vila Velha

Familiares de Wesley da Vitória Alves acreditam que o crime, que ocorreu nesta segunda-feira (2), tenha relação com o tráfico de drogas
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

02 set 2024 às 18:21

Publicado em 02 de Setembro de 2024 às 18:21

Um jovem de 18 anos morreu depois de ser baleado na Rua Luiz Gonzaga, em Ulisses Guimarães, Vila Velha. Conforme apuração da TV Gazeta, pelo menos dez tiros atingiram Wesley da Vitória Alves, por volta de 12h30 desta segunda-feira (2). Testemunhas informaram à Polícia Militar que o suspeito dos disparos estava na garupa de uma motocicleta.
Wesley chegou a ser levado pelo pai, o pedreiro Josedir Alves, à Unidade de Pronto Atendimento Zilda Arns, em Riviera da Barra, também no município canela-verde. Apesar da tentativa de salvar o filho, o jovem já chegou morto no centro médico.
Josedir disse que acredita que o crime tem ligação com o tráfico de drogas. O pedreiro, que recebeu a notícia que o filho tinha sido baleado pela irmã de Wesley, deu conselhos para outros jovens. 
"Escutem os pais porque eles querem o melhor, mas os filhos às vezes fingem que escutam. Aconselhei a trabalhar comigo e tinha as coisas lá em casa. Tinha casa, comida, roupa, e eu arranjei um trabalho comigo, mas ele não gostava muito do setor que eu trabalhava e estava procurando arranjar a vida dele", relatou Josedir. 
Wesley da Vitória Alves, de 18 anos, levou pelo menos dez tiros no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha.
Wesley da Vitória Alves, de 18 anos, levou pelo menos dez tiros no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha Crédito: Acervo familiar
Polícia Civil informou que o corpo da vítima será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares. A corporação disse ainda que somente após a conclusão das diligências, que estão em andamento, terá mais informações sobre o caso e possíveis detenções.
O crime desta segunda-feira aconteceu menos de 24 horas depois de dois homens também serem assassinados no bairro Barramares, vizinho a Ulisses Guimarães. As vítimas foram identificadas como Lucas Souza do Rosário, de 30 anos, e Alexssander Contes Mariano, de 19.

Pais e mães com medo

Uma moradora, que não quis se identificar, contou que a educação está sendo afetada pela violência. De acordo com apuração da repórter Vivia Lima, da TV Gazeta, somente 50 de 196 alunos foram para as aulas nesta segunda-feira na Escola Municipal de Ensino Infantil Professora Geralda Lúcia Barbosa Magevski, no bairro São Conrado, que fica nas proximidades de onde os crimes de domingo e desta segunda-feira aconteceram.
Além da falta dos estudantes, alguns pais estão com medo de manter os filhos na escola por causa da insegurança. Ainda conforme a TV Gazeta, dez responsáveis pelas crianças foram buscá-las na unidade logo após o turno vespertino ter começado.
Em uma escola da região somente 50 alunos compareceram para as aulas nesta segunda-feira (2).
Em uma escola da região, somente 50 alunos compareceram às aulas nesta segunda-feira (2) Crédito: Vivia Lima
Prefeitura de Vila Velha disse que as aulas nas unidades de ensino da região seguem sem alterações nesta segunda-feira. "Em muitas unidades, os alunos utilizam transporte escolar e, por isso, as atividades foram mantidas. Alguns pais e responsáveis optaram por buscar os alunos antes do término das aulas", declarou a administração municipal.
Em relação à insegurança, a Polícia Militar enviou uma nota, dizendo que "as ações de policiamento têm sido realizadas na região para garantir a segurança dos moradores e comerciantes. É importante ressaltar que a colaboração da comunidade é fundamental para o resultado positivo das ações de segurança. O morador que tenha informações relevantes sobre indivíduos que estejam cometendo crimes na região podem entrar em contato com os telefones 190 e 181, a fim de contribuir para a resolução desses casos".

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