Jovem morre após ser atingido por pelo menos 10 tiros em Vila Velha

TV Gazeta, pelo menos dez tiros atingiram Wesley da Vitória Alves, por volta de 12h30 desta segunda-feira (2). Testemunhas informaram à Um jovem de 18 anos morreu depois de ser baleado na Rua Luiz Gonzaga, em Ulisses Guimarães, Vila Velha . Conforme apuração da, pelo menos dez tiros atingiram Wesley da Vitória Alves, por volta de 12h30 desta segunda-feira (2). Testemunhas informaram à Polícia Militar que o suspeito dos disparos estava na garupa de uma motocicleta.

Wesley chegou a ser levado pelo pai, o pedreiro Josedir Alves, à Unidade de Pronto Atendimento Zilda Arns, em Riviera da Barra, também no município canela-verde. Apesar da tentativa de salvar o filho, o jovem já chegou morto no centro médico.

Josedir disse que acredita que o crime tem ligação com o tráfico de drogas. O pedreiro, que recebeu a notícia que o filho tinha sido baleado pela irmã de Wesley, deu conselhos para outros jovens.

"Escutem os pais porque eles querem o melhor, mas os filhos às vezes fingem que escutam. Aconselhei a trabalhar comigo e tinha as coisas lá em casa. Tinha casa, comida, roupa, e eu arranjei um trabalho comigo, mas ele não gostava muito do setor que eu trabalhava e estava procurando arranjar a vida dele", relatou Josedir.

Wesley da Vitória Alves, de 18 anos, levou pelo menos dez tiros no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha Crédito: Acervo familiar

Polícia Civil informou que o corpo da vítima será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares. A corporação disse ainda que somente após a conclusão das diligências, que estão em andamento, terá mais informações sobre o caso e possíveis detenções.

O crime desta segunda-feira aconteceu menos de 24 horas depois de dois homens também serem assassinados no bairro Barramares , vizinho a Ulisses Guimarães. As vítimas foram identificadas como Lucas Souza do Rosário, de 30 anos, e Alexssander Contes Mariano, de 19.

Pais e mães com medo

Uma moradora, que não quis se identificar, contou que a educação está sendo afetada pela violência. De acordo com apuração da repórter Vivia Lima, da TV Gazeta, somente 50 de 196 alunos foram para as aulas nesta segunda-feira na Escola Municipal de Ensino Infantil Professora Geralda Lúcia Barbosa Magevski, no bairro São Conrado, que fica nas proximidades de onde os crimes de domingo e desta segunda-feira aconteceram.

Além da falta dos estudantes, alguns pais estão com medo de manter os filhos na escola por causa da insegurança. Ainda conforme a TV Gazeta, dez responsáveis pelas crianças foram buscá-las na unidade logo após o turno vespertino ter começado.

Em uma escola da região, somente 50 alunos compareceram às aulas nesta segunda-feira (2) Crédito: Vivia Lima

Prefeitura de Vila Velha disse que as aulas nas unidades de ensino da região seguem sem alterações nesta segunda-feira. "Em muitas unidades, os alunos utilizam transporte escolar e, por isso, as atividades foram mantidas. Alguns pais e responsáveis optaram por buscar os alunos antes do término das aulas", declarou a administração municipal.