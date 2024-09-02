Ataque a tiros deixa dois mortos em Barramares, Vila Velha

Lucas e Alexssander foram socorridos de carro e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra. Eles tiveram ferimentos por todo o corpo e não resistiram.

O repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, esteve no local, na manhã desta segunda-feira (2). Moradores estavam assustados e disseram ter ouvido pelo menos 10 disparos. "Eu estava chegando do serviço e escutei uns barulhos. Quando passei por lá tinham dois corpos caídos. Ultimamente nossa região está desse jeito, esse negócio de tráfico de drogas, o pessoal sai de lá (de bairros rivais), sai atirando em todo mundo. Acho que isso tem que acabar", relatou um homem, que preferiu não se identificar.