Ataque a tiros deixa dois mortos em Barramares, Vila Velha

Dois homens morreram após um ataque a tiros numa esquina perto de uma distribuidora em Barramares, Vila Velha, na noite do último domingo (1º). As vítimas foram identificadas como Lucas Souza do Rosário, de 30 anos, e Alexssander Contes Mariano, de 19.
Conforme o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, testemunhas informaram que as pessoas estavam no local, no cruzamento das avenidas Boa Vista e Rio Branco, quando um suspeito chegou já abrindo fogo. Depois do crime, ele fugiu. Conforme apuração da TV Gazeta, o atirador estava de bicicleta. O muro de uma casa perto do local do ataque ficou com pelo menos três marcas de tiros.
Lucas e Alexssander foram socorridos de carro e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra. Eles tiveram ferimentos por todo o corpo e não resistiram.
Moradores assustados
O repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, esteve no local, na manhã desta segunda-feira (2). Moradores estavam assustados e disseram ter ouvido pelo menos 10 disparos. "Eu estava chegando do serviço e escutei uns barulhos. Quando passei por lá tinham dois corpos caídos. Ultimamente nossa região está desse jeito, esse negócio de tráfico de drogas, o pessoal sai de lá (de bairros rivais), sai atirando em todo mundo. Acho que isso tem que acabar", relatou um homem, que preferiu não se identificar.
Testemunhas também disseram à polícia que o crime pode ter relação com a disputa entre gangues rivais do tráfico de drogas. Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Vitória, da Polícia Científica, onde passarão pelo processo de necropsia".
Sobre a insegurança no bairro relatada pelo morador, a Polícia Militar informou que "as ações de policiamento têm sido realizadas na região para garantir a segurança dos moradores e comerciantes. É importante ressaltar que a colaboração da comunidade é fundamental para o resultado positivo das ações de segurança. O morador que tenha informações relevantes sobre indivíduos que estejam cometendo crimes na região podem entrar em contato com os telefones 190 e 181, a fim de contribuir para a resolução desses casos".
Ataque a tiros deixa dois mortos em Barramares, Vila Velha