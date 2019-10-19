Passaram atirando

Jovem leva tira no pé quando saía de baile do Mandela em Andorinhas

Segundo a Polícia Militar, rapaz de 17 anos estava em festa funk ilegal. Crime ocorreu por volta das 6 da manhã deste sábado

Publicado em 19 de outubro de 2019 às 09:31 - Atualizado há 6 anos

Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas), em Vitória Crédito: Patrícia Scalzer

Um adolescente de 17 anos levou um tiro no pé na manhã deste sábado (19) no bairro Andorinhas, em Vitória. De acordo com a Polícia Militar, o rapaz saía de uma festa funk ilegal, conhecida como Mandela, quando o crime aconteceu.

Segundo investigadores da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o garoto contou que era por volta das 6h quando ele estava no ponto de ônibus para seguir para Santa Helena, bairro na Capital onde ele mora.

O adolescente afirma que nesse momento dois homens de moto passaram atirando e ele foi atingido no pé.

Apesar das informações da PM sobre a participação do jovem na festa, os investigadores da DHPP, contaram que a vítima não citou o baile e disse apenas que foi ao local passear.

Ele foi socorrido e levado por populares ao Pronto Atendimento da Praia do Suá, em Vitória. Após os primeiros atendimentos, ele foi encaminhado ao Hospital São Lucas.

O caso será investigados pela DHPP de Vitória. Nenhum suspeito foi localizado pela polícia.

