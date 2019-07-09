Home
Jovem invade transportadora e é baleado por segurança em Cariacica

Rapaz alega que estava sendo perseguido. Vigilante pensou que o invasor era um assaltante

Mayra Bandeira

Elis Carvalho

Repórter de Cotidiano / [email protected]

Publicado em 9 de julho de 2019 às 12:33

 - Atualizado há 6 anos

Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Edson Chagas

Um jovem de 19 anos foi baleado por um vigilante, de 32 anos, após usar o carro para derrubar um portão e invadir uma transportadora, em Porto de Cariacica, na madrugada desta terça-feira (09). O tiro foi disparado pelo vigia do estabelecimento, que pensou que o invasor era um assaltante. Porém, após ser baleado, o motorista contou que estaria fugindo de supostos criminosos.

De acordo com o vigilante, em depoimento na 4ª Delegacia Regional de Cariacica, por volta de 1 hora desta terça-feira ele estava lanchando na guarita onde trabalha, dentro da empresa de transportadora, quando observou um Gol branco aproximando-se do local. Ainda segundo o vigia, o carro derrubou o portão da empresa e invadiu o estabelecimento.

O jovem saiu do Gol com a mão na cintura. O vigilante afirma que em nenhum momento o motorista falou algo ou pediu ajuda. Temendo ser um criminoso armado, pois a empresa já foi assaltada, o vigia deu quatro disparos na direção do motorista. Ele conta que deu o primeiro tiro em advertência, com a intenção de fazer o rapaz parar, mas que ele continuou em movimento e foi acertado por um dos tiro nas costas. Outros dois tiros acertaram a lataria do Gol e o portão.

O vigia acionou uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, enquanto aguardava o socorro, conversou com o motorista. O jovem contou que invadiu a empresa com o carro porque estava sendo perseguido por um Saveiro preto e dois homens, que estariam a pé e atirando contra ele.  

O motorista foi encaminhado ao Hospital São Lucas, em Vitória, onde foi socorrido e permanecia internado até o final desta manhã. Já o vigilante foi ouvido e liberado.  

