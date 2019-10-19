Guarapari

Jovem internado após usar droga mexicana passou por traqueostomia

Hospital precisou fazer procedimento, segundo a mãe do rapaz, para melhorar a ventilação do pulmão

Publicado em 19 de outubro de 2019 às 12:15 - Atualizado há 6 anos

Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini

Um dos jovens internados, após fazer uso de drogas em uma festa rave em Guarapari, precisou fazer uma traqueostomia na madrugada desta sexta-feira (18), para ventilar melhor o pulmão . Na manhã deste sábado (19), a mãe do rapaz disse à reportagem que ainda não teve novas informações sobre o estado geral de saúde do filho. O jovem está internado, desde domingo, em estado grave no Hospital Bezerra de Farias, em Vila Velha.

"Meu filho continua em coma induzido, respirando 100% por aparelhos. O estado dele é muito delicado. Eu estou muito apreensiva porque ainda não tive nenhuma resposta dele, nenhuma reação. Isso é preocupante. Tenho rezado muito por ele o tempo todo. Os amigos e familiares estão fazendo uma corrente de oração pelo meu filho. Tenho esperança que ele vai sair dessa, em nome de Jesus. Nunca vou perder esperanças", disse.

Ao todo, dois rapazes estão hospitalizados por causa da substância chamada mescalina, de origem mexicana e obtida de um cacto. O caso é investigado pelo Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc).

Segundo a mãe de um dos garotos internados, a substância atingiu o pulmão do universitário e que ele corria risco de parada respiratória. Ela também informou que assim que o jovem usou a droga, o rim dele parou. "Na hora que ele passou mal, ele começou a vomitar muito e depois ele convulsionou. Nessa convulsão, ele aspirou esse líquido e isso piorou muito o quadro dele", disse. A mulher deve receber na tarde deste sábado mais informações sobre o quadro de saúde do jovem.

