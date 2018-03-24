Jovem furta ovos de chocolate de projeto social em Cachoeiro

Casa do Coelho, Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/Heci

Um jovem de 20 anos foi preso, na madrugada deste sábado (24), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, com duas bolsas cheias de ovos de Páscoa. Abordado pela polícia, Dorival de Oliveira confessou que furtou a "Casa do Coelho" montada para o projeto social "Páscoa Solidária", comeu alguns chocolates no local e iria levar os outros para casa.

Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu às 3h, na Praça Jerônimo Monteiro, Centro da cidade. A "Casa do Coelho" é um estande de madeira montado pelo Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci) para a venda de ovos do projeto Páscoa Solidária. Toda a renda obtida com a venda dos produtos será revertida para o setor de oncologia e cardiologia do hospital.

Nas duas sacolas do projeto encontradas com o Dorival, haviam quatro ovos de chocolate. Ele contou que para entrar no local deu três chutes na porta. Além de comer e levar os doces, o jovem estava vestido com uma camisa do projeto, que também é vendida no espaço.

Dorival foi detido e encaminhado ao Departamento de Polícia Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim. Após ser ouvido, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro. O local sofreu os devidos reparos e funcionou normalmente neste sábado.