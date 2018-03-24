Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Furto

Jovem furta ovos de chocolate de projeto social em Cachoeiro

Rapaz ainda comeu alguns ovos e encheu uma sacola. Lojinha com renda revertida para setor de hospital foi arrombada no Centro da cidade

Publicado em 24 de Março de 2018 às 16:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2018 às 16:55
Casa do Coelho, Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/Heci
Um jovem de 20 anos foi preso, na madrugada deste sábado (24), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, com duas bolsas cheias de ovos de Páscoa. Abordado pela polícia, Dorival de Oliveira confessou que furtou a "Casa do Coelho" montada para o projeto social "Páscoa Solidária", comeu alguns chocolates no local e iria levar os outros para casa.
Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu às 3h, na Praça Jerônimo Monteiro, Centro da cidade. A "Casa do Coelho" é um estande de madeira montado pelo Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci) para a venda de ovos do projeto Páscoa Solidária. Toda a renda obtida com a venda dos produtos será revertida para o setor de oncologia e cardiologia do hospital.
Nas duas sacolas do projeto encontradas com o Dorival, haviam quatro ovos de chocolate. Ele contou que para entrar no local deu três chutes na porta. Além de comer e levar os doces, o jovem estava vestido com uma camisa do projeto, que também é vendida no espaço.
Dorival foi detido e encaminhado ao Departamento de Polícia Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim. Após ser ouvido, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro. O local sofreu os devidos reparos e funcionou normalmente neste sábado.
O local foi concertado e funcionou normalmente neste sábado Crédito: Divulgação/Heci

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça / tribunal
Justiça do ES nega ação da Maranata e libera vídeos sobre facada em Bolsonaro
Veículo foi encontrado adulterado um dia após o furto
Carro furtado é encontrado pelo próprio dono em oficina em Itapemirim
Imagem de destaque
4 orações para o Dia de Nossa Senhora do Bom Conselho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados