Jovem foi morto durante culto em apartamento na Serra

No local moravam o jovem, a namorada e a sogra. Durante o culto, seis bandidos foram ao local - sendo que dois ficaram na porta dando cobertura e quatro entraram no apartamento procurando por Arthur. O jovem correu e se trancou em um quarto, mas os criminosos arrombaram a porta e atiraram na vítima. Arthur foi alvo de disparos de arma calibre 12 no rosto.