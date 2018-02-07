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Condomínio Ourimar

Jovem foi morto durante culto em apartamento na Serra

O imóvel foi invadido por quatro homens armados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2018 às 12:09

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 12:09

Arthur Henrique Gonçalves Silva foi assassinado a tiros dentro de apartamento no condomínio Ourimar Crédito: Internauta | Gazeta Online
Dez pessoas participavam de um culto dentro de um apartamento no momento em que Arthur Henrique Gonçalves Silva, 23 anos, foi executado dentro do imóvel localizado no condomínio Ourimar, na Serra. O crime aconteceu por volta das 20h30 desta terça-feira (06). 
No local moravam o jovem, a namorada e a sogra. Durante o culto, seis bandidos foram ao local - sendo que dois ficaram na porta dando cobertura e quatro entraram no apartamento procurando por Arthur. O jovem correu e se trancou em um quarto, mas os criminosos arrombaram a porta e atiraram na vítima. Arthur foi alvo de disparos de arma calibre 12 no rosto.
O crime aconteceu dentro do apartamento 202, no bloco 13, do condomínio. 
A Polícia Militar e uma equipe de plantão da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local. Peritos criminais também estiveram na cena do crime.
O caso foi encaminhado para a Delegacia de Crimes Contra Vida (DCCV) de Serra, onde serão apuradas a autoria e motivação do crime.
Com informações de Vitor Muniz

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