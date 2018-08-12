Jovem é rendido, amarrado e baleado durante assalto na Serra

Fachada de restaurante alvo de bandidos na Serra Crédito: Beatriz Marcarini | A Gazeta

Um jovem de 18 anos levou um tiro no pescoço após ser rendido por dois bandidos em um restaurante localizado em Calogi, na Serra , por volta das 6 horas da manhã deste domingo (12). Os criminosos roubaram R$ 4.500,00, um celular e um relógio.

O rapaz havia acabado de chegar ao restaurante, e fazia café, quando dois bandidos, armados, que chegaram em uma moto, o abordaram e o renderam. Eles o amarraram e o levaram para a parte de cima do restaurante, onde ficam as casas dos funcionários. Feito refém, o jovem bateu à porta do tio que mora no local. Quando o tio abriu, ele viu o sobrinho rendido e, no susto, fechou a porta rapidamente. Neste momento os bandidos começaram a atirar e um dos disparos pegou no pescoço do rapaz rendido.

Uma das marcas de tiro na parede do imóvel Crédito: Beatriz Marcarini

Os criminosos forçaram a porta e conseguiram entrar na residência. Eles amarraram as mãos do tio do jovem rendido, roubaram R$ 4.500,00, dele, além de levarem um celular e um relógio. Os criminosos fugiram após a ação.