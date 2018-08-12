Jovem é rendido, amarrado e baleado durante assalto na Serra

Um jovem de 18 anos levou um tiro no pescoço após ser rendido por dois bandidos em um restaurante localizado em Calogi, na Serra, por volta das 6 horas da manhã deste domingo (12). Os criminosos roubaram R$ 4.500,00, um celular e um relógio.
O rapaz havia acabado de chegar ao restaurante, e fazia café, quando dois bandidos, armados, que chegaram em uma moto, o abordaram e o renderam. Eles o amarraram e o levaram para a parte de cima do restaurante, onde ficam as casas dos funcionários. Feito refém, o jovem bateu à porta do tio que mora no local. Quando o tio abriu, ele viu o sobrinho rendido e, no susto, fechou a porta rapidamente. Neste momento os bandidos começaram a atirar e um dos disparos pegou no pescoço do rapaz rendido.
Os criminosos forçaram a porta e conseguiram entrar na residência. Eles amarraram as mãos do tio do jovem rendido, roubaram R$ 4.500,00, dele, além de levarem um celular e um relógio. Os criminosos fugiram após a ação.
O rapaz foi socorrido pelo tio e por um funcionário do restaurante que mora ao lado de onde aconteceu o crime e foi levado para um hospital em Fundão. Posteriormente, o rapaz foi transferido para o Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, onde passou por uma cirurgia. Ele está sedado, na UTI, mas segundo familiares, passa bem, sem risco de morte.