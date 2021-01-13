Jovem é preso por tentativa de homicídio no Natal em Guaçuí

Um jovem de 23 anos foi preso nesta terça-feira (12), em Guaçuí, no Caparaó Capixaba, acusado de tentar matar duas pessoas no dia 25 de dezembro de 2020, no município. Ele foi identificado devido ao veículo que utilizou no dia do crime e a polícia constatou que o suspeito já tinha passagens pela polícia, inclusive por tentativa de homicídio.
Segundo informações da Polícia Civil, a tentativa de homicídio foi no bairro João Ferraz de Araújo e a prisão aconteceu no bairro Manoel Monteiro Torres, também em Guaçuí. O delegado Ricart Teixeira explicou que no dia de Natal, por volta das 19 horas, o autor chegou em um veículo na frente da residência das vítimas e efetuou pelo menos três disparos de arma de fogo. Uma das vítimas chegou a ser atingida de raspão no pescoço.
“A Polícia Civil investigou o caso e localizou o veículo usado no dia do crime, desta forma, conseguiu identificar o autor da tentativa de homicídio, que já tinha passagens pela polícia, inclusive por tentativa de homicídio. Essa foi mais uma ação das polícias de Guaçuí no combate aos crimes contra vida que ocorreram na cidade, sendo que diversas pessoas já foram presas”, disse Teixeira.
O acusado foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.