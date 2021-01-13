Jovem é preso por tentativa de homicídio no Natal em Guaçuí

“A Polícia Civil investigou o caso e localizou o veículo usado no dia do crime, desta forma, conseguiu identificar o autor da tentativa de homicídio, que já tinha passagens pela polícia, inclusive por tentativa de homicídio. Essa foi mais uma ação das polícias de Guaçuí no combate aos crimes contra vida que ocorreram na cidade, sendo que diversas pessoas já foram presas”, disse Teixeira.