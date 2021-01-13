Niásia Alves Santos, de 26 anos, estava desaparecida desde o dia 22 de dezembro Crédito: Arquivo da família

Your browser does not support the audio element. Corpo encontrado em floresta é de manicure de Guarapari que estava desaparecida

Após desaparecimento da manicure Niásia Alves Santos, de 26 anos, no dia 22 de dezembro de 2020, familiares da jovem, que morava em Guarapari , confirmaram a identificação do corpo encontrado dias depois em uma floresta de eucalipto na região do bairro Nova Almeida, no município da Serra

TV Gazeta Sul, um relatório da De acordo com apuração do repórter Vinícius Rangel, da, um relatório da Polícia Civil apontou que houve acionamento no dia 27 de dezembro para informar sobre o encontro de cadáver em adiantado estado de decomposição, o que impossibilitou o reconhecimento da vítima naquele momento. Os indícios eram no sentido de ser um corpo do sexo feminino, pois os pés eram pequenos e havia cabelos pretos longos pelo chão.

O pai da jovem, Marcos Renan Santos, de 46 anos, contou à reportagem nesta quarta-feira (13) que não terá condições de comparecer ao velório e sepultamento da filha. "É muito doloroso para mim. Estive com ela em vida, agora ela apareceu morta e eu não esperava, ainda tinha esperanças. Para mim ela está apenas dormindo. O enterro vai ser hoje no cemitério de Jabaquara, em Anchieta. Eu decidi que não vou. Eu peço justiça pelo caso dela, só isso", afirmou.

Segundo Santos, no dia 22 de dezembro Niásia saiu de casa com destino a Cariacica, pois teria morado lá. "Ela passou a morar comigo em Guarapari havia duas semanas. Ela ia de moto para Cariacica, mas não chegou lá. Mandou uma mensagem falando que foi para a Serra. Foi feita então a perícia e eu torcia para dar negativo. O corpo havia sido achado e faltava o exame de DNA, mas é um processo demorado. Para acelerar, pediram exames do dentista. Pegamos a foto da arcada dentária e bateu 100%", contou.