Jovem suspeito de estuprar vizinha é preso em flagrante em Cachoeiro

Um jovem de 24 anos foi preso nesta terça-feira (12), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, acusado de estuprar sua vizinha, uma mulher de 41 anos. A prisão aconteceu em flagrante. O suspeito confessou o crime e disse ser apaixonado pela vítima.
Segundo o delegado Augusto Lago, o jovem – que não teve o nome informado pela polícia – estava no trabalho quando foi detido e não tentou fugir da polícia. “Inicialmente, o suspeito negou os fatos, mas em depoimento oficial na delegacia, ele confessou e afirmou que era apaixonado pela vítima”, disse.
Ainda de acordo com o delegado, o crime aconteceu na casa da vítima, que é vizinha do suspeito. “Ele ameaçou matá-la, caso chamasse por socorro”, afirmou Lago. A prisão foi realizada após uma denúncia.
O homem foi autuado em flagrante por estupro e foi conduzido ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.