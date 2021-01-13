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Ameaçou matá-la

Jovem suspeito de estuprar vizinha é preso em flagrante em Cachoeiro

O suspeito de 24 anos foi preso enquanto estava trabalhando e, na delegacia, confessou o crime e disse ser apaixonado pela vítima, uma mulher de 41 anos

Publicado em 

13 jan 2021 às 10:21

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 10:21

Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Suspeito de estuprar vizinha é preso em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Carlos Alberto Silva
Um jovem de 24 anos foi preso nesta terça-feira (12), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, acusado de estuprar sua vizinha, uma mulher de 41 anos. A prisão aconteceu em flagrante. O suspeito confessou o crime e disse ser apaixonado pela vítima.
Segundo o delegado Augusto Lago, o jovem – que não teve o nome informado pela polícia – estava no trabalho quando foi detido e não tentou fugir da polícia. “Inicialmente, o suspeito negou os fatos, mas em depoimento oficial na delegacia, ele confessou e afirmou que era apaixonado pela vítima”, disse.
Ainda de acordo com o delegado, o crime aconteceu na casa da vítima, que é vizinha do suspeito. “Ele ameaçou matá-la, caso chamasse por socorro”, afirmou Lago. A prisão foi realizada após uma denúncia.
O homem foi autuado em flagrante por estupro e foi conduzido ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

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