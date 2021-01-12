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Celulares avaliados em R$ 31 mil são furtados em shopping de Cachoeiro

Homem arrombou vitrine após quiosque de celulares fechar. O caso aconteceu na noite do último sábado (9), em shopping no bairro Paraíso
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

12 jan 2021 às 08:39

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 08:39

Furto de celulares é flagrado em shopping de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/câmeras de segurança
Quatro celulares foram furtados do quiosque de uma operadora de celulares em um shopping em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O prejuízo, segundo a dona do estabelecimento, é de R$ 31,5 mil.
O caso aconteceu na noite do último sábado (9), quando o quiosque, que fica no primeiro andar do shopping no bairro Paraíso, já estava fechado.
Nas imagens gravadas pelas câmeras de videomonitoramento do local é possível ver que um casal caminha em torno do balcão. O homem tenta abrir a vitrine com um objeto, mas não consegue. Ele tenta novamente, pega os celulares e eles fogem.
A responsável pelo local contou que quatro aparelhos foram levados e que foi a primeira vez que o quiosque foi furtado. O valor estimado da perda é de R$ 31,5 mil. A administração do shopping  informou que está dando suporte ao lojista com a recuperação das imagens de segurança do local, para ajudar na investigação policial. 
Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia, segundo a responsável. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim, que iniciou diligências para apurar os fatos. Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada. Denuncias podem ser feitas anonimamente pelo telefone 181. 

AJUDA DA POPULAÇÃO

Nesta quarta-feira (13), a Polícia Civil divulgou a foto dos suspeitos e pediu ajuda da população para identificar e localizar o casal. Informações podem ser passadas pelo telefone 181 e não precisa se identificar.
O prejuízo, segundo a dona do estabelecimento, é de R$ 31,5 mil.
Polícia divulga fotos dos suspeitos Crédito: Polícia Civil

Atualização

13/01/2021 - 11:32
Após esta matéria ser publicada, a Polícia Civil enviou foto dos suspeitos que aparecem no vídeo e pediu ajuda da população para identificá-los e localizá-los. A imagem foi inserida na publicação e a informação foi inserida no texto

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