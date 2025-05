Crime

Jovem é preso em operação contra suspeitos de ataque a ônibus em Viana

Ação criminosa teria sido orquestrada para desviar atenção da Polícia Militar, que realizava uma operação em Vitória; outro envolvido já estava preso, e dois estão foragidos

Publicado em 29 de maio de 2025 às 11:45

Ônibus incendiado em Canaã, Viana. Crédito: Cristian Miranda

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (29), uma operação para cumprir quatro mandados de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento no ataque a ônibus ocorrido em novembro de 2024, nos bairros Marcílio de Noronha e Nova Canaã, em Viana. Um jovem, identificado como Jhonatas Cardoso de Amorim, de 23 anos, foi preso. A corporação disse que as investigações apontaram que a queima dos coletivos foi orquestrada por criminosos para desviar a atenção da Polícia Militar, que realizava uma operação contra traficantes em Vitória>

Segundo o titular da Delegacia de Viana, delegado Aeliston Azevedo, as investigações identificaram nove pessoas envolvidas na ação criminosa: cinco adultos e quatro adolescentes — sendo duas meninas e dois meninos. Além do preso, os outros alvos da operação são: >

João Victor da Silva Neves, de 23 anos - já se encontrava preso por tráfico de drogas.

Antony Gabriel Vieira Azeredo, de 19 anos - está foragido, com informações de que possa estar no Rio de Janeiro.

Wenderson Gregório Oliveira, de 20 anos - não foi localizado. >

A operação foi realizada pelo 18° Distrito Policial (DP) de Viana, com o apoio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), do município e da 4ª Delegacia Regional de Cariacica. O delegado de Viana explicou que o inquérito foi instaurado em novembro de 2024, logo após os ataques.>

>

“A motivação do crime foi uma tentativa de desviar o foco da atuação policial em Vitória, onde, na ocasião, a Polícia Militar realizava uma ação repressiva contra traficantes escondidos em uma área de mata. A ordem para os ataques partiu de criminosos que, com apoio de integrantes do tráfico nos bairros de Viana, incendiaram os coletivos para forçar a dispersão do efetivo policial”, explicou o delegado Aeliston Azevedo.>

As investigações também apontaram que os envolvidos integravam uma organização criminosa e praticavam outros delitos, como tráfico de drogas e homicídios. >

Um dos suspeitos identificados inicialmente na investigação foi assassinado por comparsas após comentar sobre a participação nos ataques Delegado Aeliston Azevedo Titular da DP de Viana

Além dos adultos, quatro adolescentes também foram identificados como participantes diretos dos crimes, incluindo duas meninas, sendo uma delas sobrinha de um criminoso de alta periculosidade atualmente preso no regime de segurança máxima.>

Os suspeitos responderão por associação criminosa, entre outros crimes relacionados aos atos praticados. Segundo a Polícia Civil, as investigações prosseguem com o objetivo de localizar os foragidos e concluir as diligências em relação aos adolescentes.>

Casos

No dia 3 de novembro, em Nova Canaã, o motorista relatou que três indivíduos deram sinal, na altura de um antigo material de construção do bairro, para embarcarem. Um suspeito pegou um galão de combustível atrás do ponto de ônibus e em seguida os três entraram no coletivo, espalharam o combustível e atearam fogo.>

Havia cerca de dez passageiros no momento da ação, mas ninguém ficou ferido. Após o fato, os suspeitos fugiram e não foram localizados.>

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta