Região do Caparaó

Jovem é preso em hospital de Alegre após bater carro furtado em Castelo

Motorista rodou na pista e bateu em árvores às margens da BR 482, deixando o veículo destruído

Um jovem de 21 anos foi preso em um hospital de Alegre, na Região do Caparaó, no Espírito Santo, para onde foi levado depois de ter batido o carro que dirigia na BR 482, no mesmo município, na manhã de sábado (5). Isso porque, após o resgate do rapaz, a Polícia Militar confirmou que o veículo havia sido furtado durante a madrugada em Castelo, cidade vizinha a pouco mais de 60 km do local do acidente.>